An Einsatz mangelt es der SSVg Velbert nicht. – Foto: Robin Bogaletzki

Trotz Niederlage: Velbert auch gegen SCP mit „konstant guter Leistung“ Regionalliga West: Nach dem ersten Saisonerfolg in der Vorwoche muss sich die SSVg Velbert nun im Auswärtsspiel beim SC Paderborn II geschlagen geben: Gegen die zweitbeste Defensive der Liga gelingen der Elf von Chefcoach Bogdan Komorowski zwar zwei Treffer, schlussendlich muss sich das Schlusslicht dennoch knapp geschlagen geben. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SC Paderborn 07 II SSVg Velbert SF Siegen

Mit einem 2:1-Erfolg über Tabellennachbar SC Wiedenbrück konnte die SSVg Velbert in der vergangenen Woche den ersten Saisonerfolg in der heimischen IMS-Arena bejubeln. Eine Woche darauf ging es nun zur 2. Liga-Reserve des SC Paderborn, wo sich das Schlusslicht der Regionalliga West denkbar knapp mit 2:3 (1:1) geschlagen geben musste. SSVg-Coach Bogdan Komorowski analysiert gegenüber FuPa Niederrhein die Partie und zeigt sich hochzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II SSVg Velbert SSVg Velbert 3 2 Abpfiff Mit reichlich Selbstvertrauen startete die SSVg Velbert am Samstag ins Auswärtsspiel bei Favorit Paderborn, schließlich feierten die Blau-Weißen erst in der Vorwoche den ersten Saisonsieg nach zuvor 13 Spielen in Serie ohne Erfolg. Doch im Duell mit dem SCP musste sich die SSVg nach hartem Kampf geschlagen geben:

Nachdem Calvin Marion Mockschan den zwischenzeitlichen Führungstreffer durch SCP-Akteur Bennit Bröger im ersten Durchgang noch egalisierte, besorgten Travis de Jong per Strafstoß und Joker Luca Löwelt in der Schlussphase der Partie die Vorentscheidung zugunsten der Profi-Reserve. Velbert blieb lediglich der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Harumi Goto. SSVg-Coach Bogdan Komorowski blickt im Anschluss auf die Partie zurück und findet viel Lob für die nach wie vor starke Mannschaftsmoral. Komorowski: „Bleiben unserem Weg treu“

Dass sich die Mannschaft unter Neu-Coach Komorowski in kurzer Zeit spielerisch wie kämpferisch entwickelt hat, das stellten bereits die starken Auftritte der vergangenen Wochen unter Beweis. Auch der elf Zähler besser dastehende Kontrahent aus Paderborn sollte „von Beginn an maximal gefordert“ werden, was dem Ligaschlusslicht auch gelingen sollte, wie Komorowski anmerkt: „Wir haben etwa 15 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. In dieser Phase - sowohl vor dem 0:1 als auch direkt nach dem 1:1 - hatten wir gute Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Die Jungs haben sich starke Chancen erarbeitet, die wir in Zukunft noch konsequenter nutzen müssen“, bilanziert der Chefcoach positiv. Dass seine Mannschaft auch trotz der Niederlage nach wie vor auf einem guten Weg sei, zweifelte der Übungsleiter dabei in keinster Weise an: „Der Trend ist weiterhin sehr positiv. Unsere Ergebnisse sind knapp, die Spiele lange offen. Die Mannschaft zeigt konstant gute Leistungen, darauf können und werden wir weiter aufbauen“, lobt Komorowski und versichert: „Wir bleiben unserem Weg treu.“ Wegweisende Duelle vor der Winterpause

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Sportfreunde Siegen SF Siegen 19:30 live PUSH

Dass es jedoch mehr als „nur“ starke Moral benötigt, um eine Trendwende einzuleiten und dem direkten Wiederabstieg am Ende der Spielzeit zu entgehen, ist aufgrund der Ausgangslage der SSVg vor den letzten beiden Auftritten diesen Jahres nicht von der Hand zu weisen. Schließlich rangiert der Aufsteiger mit sieben Zählern auf der Habenseite nach wie vor auf dem letzten Tabellenrang, sieben Zähler hinter dem rettenden Ufer. Demnach ist die Komorowski-Elf in den beiden anstehenden Duellen gegen den starken Mitaufsteiger Sportfreunde Siegen und die Sportfreunde Lotte zwingend auf Zählbares angewiesen, um nicht mit hängenden Köpfen in die sechswöchige Unterbrechung zu gehen.