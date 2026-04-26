Trotz Niederlage: SKC Barbaros sichert sich vorzeitig Titel

"Das war der Tag der Gastgeschenke", ärgerte sich TSG-Teammanager Volker Müller. "Die ersten beiden Tore für Finthen haben wir durch katastrophale Rückpässe eingeleitet. Der Sieg für die Gäste geht aber trotzdem in Ordnung, da wir nicht an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen konnten." Rahul Saini, sportlicher Leiter der Fontana, sprach von einem "umkämpften Spiel, in dem Bretzenheim etwas mehr Spielanteile hatte und auch zu Chancen kam, um das zweite oder dritte Tor zu erzielen. Wir haben jedoch gut dagegengehalten. Auch in Unterzahl nach einer Zeitstrafe haben wir geschlossen verteidigt. Am Ende haben wir uns den Sieg durch eine gute Mannschaftsleistung verdient, denn jeder hat alles reingehauen."