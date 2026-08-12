Trotz Niederlage: Seebach erlebt Pokal-Feiertag

Nein, einfach geschlagen gab sich David Seebach gegen Goliath Jahn wahrlich nicht. – Foto: Harry Rindler

Wirklich nur ganz kurz, den Bruchteil einer Sekunde nach Abpfiff, war Manuel Ebner am Mittwochabend "vielleicht etwas enttäuscht". Sein TSV Seebach ist in der 2. Totopokal-Runde gegen Drittligisten SSV Jahn Regensburg in Führung gegangen, hat sich insgesamt teuer verkauft - am Ende aber doch 1:4 verloren. Eine Niederlage, die irgendwie erwartbar war - aber dennoch weh tut. Denn: "Verlieren tut man immer ungern", hadert Ebner - selbst an einem Feiertag...

Die Pleite wird im Lager des Landesligisten schnell abgehakt sein. Auch, wenn es die Verantwortlichen nicht unbedingt offen zugeben - aber: Tritt man gegen eine Profimannschaft an, geht es eher um das Erlebnis als um die harten Fakten. Und genau deshalb wird das Duell mit dem SSV Jahn Regensburg bei Nickl, Weiderer & Co. für ewig in Erinnerung bleiben - im positiven Sinne.

"Die Kulisse und die Fangesänge der Gäste waren schon beeindruckend", schwärmt der Niederbayer. Generell stimmten die Rahmenbedingungen am Mittwochabend. Nicht nur der Sommer zeigte sich einmal mehr von seiner schönen Seite, auch die 1.237 Zuschauer dürfen als prächtig bezeichnet werden. Das i-Tüpfelchen in Form einer Pokalsensation blieb jedoch aus. "Bis zur Halbzeit waren wir echt nah dran. Bitter auch, dass das 1:2 nach einem schmeichelhaften Elfmeter gefallen ist", bilanziert Ebner sachlich. "Auch wenn uns der Jahn nicht überrollt hat, hat er hinten raus zugelegt - und ja, doch verdient gewonnen. Das ändert jedoch nichts daran, dass diese Spiel einfach nur geil war."