Trotz Niederlage: Seebach erlebt Pokal-Feiertag

Wirklich nur ganz kurz, den Bruchteil einer Sekunde nach Abpfiff, war Manuel Ebner am Mittwochabend "vielleicht etwas enttäuscht". Sein TSV Seebach ist in der 2. Totopokal-Runde gegen Drittligisten SSV Jahn Regensburg in Führung gegangen, hat sich insgesamt teuer verkauft - am Ende aber doch 1:4 verloren. Eine Niederlage, die irgendwie erwartbar war - aber dennoch weh tut. Denn: "Verlieren tut man immer ungern", hadert Ebner - selbst an einem Feiertag...
"Die Kulisse und die Fangesänge der Gäste waren schon beeindruckend", schwärmt der Niederbayer. Generell stimmten die Rahmenbedingungen am Mittwochabend. Nicht nur der Sommer zeigte sich einmal mehr von seiner schönen Seite, auch die 1.237 Zuschauer dürfen als prächtig bezeichnet werden. Das i-Tüpfelchen in Form einer Pokalsensation blieb jedoch aus. "Bis zur Halbzeit waren wir echt nah dran. Bitter auch, dass das 1:2 nach einem schmeichelhaften Elfmeter gefallen ist", bilanziert Ebner sachlich. "Auch wenn uns der Jahn nicht überrollt hat, hat er hinten raus zugelegt - und ja, doch verdient gewonnen. Das ändert jedoch nichts daran, dass diese Spiel einfach nur geil war."
Dass für den TSV Seebach das "Spiel des Jahres" angestanden ist, hat auch Regensburg-Coach Sascha Hildmann wahrgenommen. "Die haben sich mit allem gewehrt, was sie hatten, waren sehr vielbeinig. Und nach einem Rückstand musst du dann erst einmal wieder reinfinden. Es war klar, dass es nicht schön wird. In solchen Spielen muss man erfolgreich sein - und das waren wir." Genau deshalb ist der 54-Jährige nach einem Spiel "auf einem schmalen und schlechten Platz" sehr zufrieden mit seiner Truppe. Nicht nur den Bruchteil einer Sekunde...