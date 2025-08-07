– Foto: Andreas Hannig

Trotz Niederlage: Scharmbecks erster Landesliga-Auftritt macht Mut Landesliga Lüneburg: SPA stemmt sich bei Meisterschaftsanwärter A/O lange gegen die Niederlage

Als Schiedsrichter Jannes Müller die Mannschaften zur Halbzeitpause bittet, applaudiert der Gästebank und der Anhang seinem Team. Obwohl die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 zurücklag und auch am Ende bei Meisterschaftsanwärter SV Ahlerstedt/Ottendorf unterlegen war, waren die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt deutlich zufriedener mit ihrem Auftritt als der Favorit. Der erste Gradmesser macht dem Team von Ex-Bundesliga-Profi Marinus Bester trotz der Niederlage Mut für mehr.

Sicherlich hätte es schlimmere Szenarien für die Scharmbecker gegeben, nachdem Eren Badur eine Hereingabe von Malcolm Brunkhorst aus der Luft unter den Querbalken beförderte (3.). Die Ahlerstedter hatten in drei Bezirkspokal-Spielen 23 Tore geschossen und sicherlich auch deswegen mehrere hundert Zuschauer ins Auetal gelockt, die das nächste Schützenfest des Landesliga-Vizemeisters erwarteten. Stattdessen bekam das Publikum einen sehr disziplinierten Aufsteiger präsentiert, der keine weitere klare Torchance im ersten Abschnitt zuließ. Tatsächlich wurde SPA mit zunehmender Spieldauer mutiger und erarbeitete sich selbst mehr Offensivaktionen, ohne dabei aber Torgefahr ausstrahlen zu können. Auf den ersten Hochkaräter mussten die Gäste bis in den zweiten Durchgang warten, als sich Jan-Niklas Schulga nach einem Eckball von Jannes Trodler am zweiten Pfosten absetzte und A/O-Keeper Finn-Jonas Suhr aus kurzer Distanz prüfte (53.).

Auf der anderen Seite leistete sich der Liga-Neuling den entscheidenden Fehler, um am Ende trotz einer ansprechenden Leistung frühzeitig mit leeren Händen dazustehen. Torhüter Yannick Kochlin ließ den anstürmenden Enes Badur zwar aussteigen, rechnete jedoch nicht damit, wie schnell der 19-jährige Angreifer wieder auf die Beine kommt. En. Badur stibitzte dem Keeper also das Leder vom Fuß und schob das Spielgerät ins verwaiste Tor (58.). Mit der Aussicht auf Zählbares schwanden auch die Kräfte bei den Scharmbeckern, die die volle Breite des Ahlerstedter Kaders zu spüren bekam. Insbesondere die antrittschnellen Flügelspieler stellten die SPA-Defensive vor unlösbare Probleme, sodass Kochlin mit einigen Paraden seinen Fehler wiedergutmachte. Für den Meister der Bezirksliga Lüneburg 2 wird die Aufgabe bei der SV Drochtersen/Assel II (17.8.) sicherlich nicht einfacher, trotzdem macht der Auftritt Mut für den Kampf um den Klassenerhalt.