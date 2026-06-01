Trotz Niederlage riesen Moral gezeigt

Wie so oft in dieser Saison, der letzten Reserve und ohne Auswechselspieler, ging es heute zum Tabellenzweiten BSV Hürtürkel. Die Voraussetzungen waren alles andere als einfach – doch Germania zeigte von Beginn an eine starke Moral und hielt gegen den Favoriten über die gesamte Spielzeit dagegen.
Die Gastgeber gingen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, doch Germania antwortete nur zwei Minuten später durch Patoo zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause ging Hürtürkel erneut in Führung, ehe Benny direkt danach das 2:2 erzielte.
Doch das Spiel blieb verrückt: Hürtürkel traf zum 3:2 und 4:2, aber Germania gab sich nicht auf. Patoo verkürzte auf 4:3 durch Vorlage von Tim, ehe Rafa mit zwei verwandelten Strafstößen das Spiel sogar auf 5:4 für Germania drehte.
Die Führung hielt jedoch nicht lange. Hürtürkel kam zurück und führte mit 6:5, doch Germania kämpfte weiter und erzielte durch Tim Hochheim das wichtige 6:6. Am Ende entschied ein unglückliches Abprallertor die Partie zum 7:6 für die Gastgeber.
Besonders bitter: Insgesamt fielen drei Gegentore nach Abprallern. Trotzdem zeigte Germania eine starke kämpferische Leistung und bewies über die gesamten 70 Minuten eine unglaubliche Moral.
Ein großes Lob auch an Torwart Adi, der mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft lange im Spiel hielt und einige gute Chancen entschärfte.
Auch wenn es heute nicht die stärkste Saisonleistung war, hat die Mannschaft erneut gezeigt, was mit Zusammenhalt und Einsatz möglich ist.
Wir gratulieren dem Gegner zum verdienten Aufstieg und richten den Blick nun auf kommenden Sonntag. Dort hat Germania im letzten Saisonspiel die Chance, sich noch Platz 3 zu sichern. 💪⚽