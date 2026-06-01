Trotz Niederlage riesen Moral gezeigt von Herbert Hochheim · Heute, 21:51 Uhr · 0 Leser

Wie so oft in dieser Saison, der letzten Reserve und ohne Auswechselspieler, ging es heute zum Tabellenzweiten BSV Hürtürkel. Die Voraussetzungen waren alles andere als einfach – doch Germania zeigte von Beginn an eine starke Moral und hielt gegen den Favoriten über die gesamte Spielzeit dagegen. Die Gastgeber gingen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, doch Germania antwortete nur zwei Minuten später durch Patoo zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause ging Hürtürkel erneut in Führung, ehe Benny direkt danach das 2:2 erzielte.

Doch das Spiel blieb verrückt: Hürtürkel traf zum 3:2 und 4:2, aber Germania gab sich nicht auf. Patoo verkürzte auf 4:3 durch Vorlage von Tim, ehe Rafa mit zwei verwandelten Strafstößen das Spiel sogar auf 5:4 für Germania drehte. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Hürtürkel kam zurück und führte mit 6:5, doch Germania kämpfte weiter und erzielte durch Tim Hochheim das wichtige 6:6. Am Ende entschied ein unglückliches Abprallertor die Partie zum 7:6 für die Gastgeber.