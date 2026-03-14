Trotz Niederlage: Regionalligist verkündet gleich zwei Verlängerungen Die TSG Balingen kann weiterhin auf Marvin Jäger und Ivo Colic setzen. von red/pm · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

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Der abstiegsbedrohte Regionalligist TSG Balingen treibt seine Personalplanungen voran. Am Rande des Heimspiels gegen den SV Sandhausen verkündete der Aufsteiger zwei wichtige Vertragsverlängerungen. Sowohl Innenverteidiger Marvin Jäger als auch Mittelfeldspieler Ivo Colic bleiben über die laufende Saison hinaus Teil der Mannschaft.

Die TSG Balingen setzt in ihrer Kaderplanung weiterhin auf bewährte Kräfte. Beim Regionalligisten aus der Regionalliga Südwest verlängerten mit Innenverteidiger Marvin Jäger und Mittelfeldspieler Ivo Colic zwei wichtige Leistungsträger ihre Verträge über die laufende Saison hinaus. Bekanntgegeben wurden die Personalentscheidungen am Rande des Heimspiels gegen den SV Sandhausen. Marvin Jäger entwickelte sich seit seinem Wechsel vom SSV Reutlingen im Sommer 2024 zu einer konstanten Größe in der Defensive der TSG. Der Abwehrspieler spielte sich schnell in die Startformation und überzeugte durch seine Vielseitigkeit. Sowohl in einer Dreierkette als auch in einer klassischen Viererkette übernahm Jäger regelmäßig Verantwortung in der Hintermannschaft.

Besonders in den vergangenen Wochen rückte der Verteidiger noch stärker in den Mittelpunkt. In Abwesenheit von Kapitän Matthias Schmitz wuchs Jäger zunehmend in eine Führungsrolle hinein und übernahm Verantwortung im Defensivverbund. Gemeinsam mit Tim Hannak bildete er zuletzt das zentrale Innenverteidigerduo der Balinger. Mit seiner Vertragsverlängerung geht Jäger nun in seine dritte Saison bei der TSG Balingen und bleibt damit ein wichtiger Baustein im Defensivkonzept des Vereins.