Trotz Niederlage: Regionalligist verkündet gleich zwei Verlängerungen

Der abstiegsbedrohte Regionalligist TSG Balingen treibt seine Personalplanungen voran. Am Rande des Heimspiels gegen den SV Sandhausen verkündete der Aufsteiger zwei wichtige Vertragsverlängerungen. Sowohl Innenverteidiger Marvin Jäger als auch Mittelfeldspieler Ivo Colic bleiben über die laufende Saison hinaus Teil der Mannschaft.
Die TSG Balingen setzt in ihrer Kaderplanung weiterhin auf bewährte Kräfte. Beim Regionalligisten aus der Regionalliga Südwest verlängerten mit Innenverteidiger Marvin Jäger und Mittelfeldspieler Ivo Colic zwei wichtige Leistungsträger ihre Verträge über die laufende Saison hinaus. Bekanntgegeben wurden die Personalentscheidungen am Rande des Heimspiels gegen den SV Sandhausen.
Marvin Jäger entwickelte sich seit seinem Wechsel vom SSV Reutlingen im Sommer 2024 zu einer konstanten Größe in der Defensive der TSG. Der Abwehrspieler spielte sich schnell in die Startformation und überzeugte durch seine Vielseitigkeit. Sowohl in einer Dreierkette als auch in einer klassischen Viererkette übernahm Jäger regelmäßig Verantwortung in der Hintermannschaft.
Besonders in den vergangenen Wochen rückte der Verteidiger noch stärker in den Mittelpunkt. In Abwesenheit von Kapitän Matthias Schmitz wuchs Jäger zunehmend in eine Führungsrolle hinein und übernahm Verantwortung im Defensivverbund. Gemeinsam mit Tim Hannak bildete er zuletzt das zentrale Innenverteidigerduo der Balinger.
Mit seiner Vertragsverlängerung geht Jäger nun in seine dritte Saison bei der TSG Balingen und bleibt damit ein wichtiger Baustein im Defensivkonzept des Vereins.
Auch im Mittelfeld setzt die TSG auf Kontinuität. Ivo Colic bleibt ebenfalls über die Saison hinaus Teil der Mannschaft. Der gebürtige Nürtinger war im vergangenen Winter nach Balingen gewechselt und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Leistungsträger im Team.
Colic hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der TSG Balingen und prägte wichtige Momente der jüngeren Vereinsgeschichte. Vielen Anhängern ist insbesondere sein Freistoßtreffer im Halbfinale des WFV-Pokals sowie seine Flanke zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen Friedberg in Erinnerung geblieben.
Für die kommende Saison trifft Colic zudem auf einen alten Bekannten. Mit dem neuen Cheftrainer Michael Schilling arbeitete der Mittelfeldspieler bereits in der Vergangenheit zusammen.
Sportlich befindet sich die TSG Balingen derzeit weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Nach 24 Spieltagen steht die Mannschaft mit 19 Punkten auf Rang 16 der Tabelle. Zuletzt musste sich das Team im Heimspiel gegen den SV Sandhausen vor 512 Zuschauern mit 1:2 geschlagen geben. Nach der Führung der Gäste durch Luca Ramon de Meester de Tilbourg (26.) glich Halim Eroglu in der 74. Minute aus, ehe Robin Krauße kurz vor Schluss den Siegtreffer für Sandhausen erzielte.
Mit den Verlängerungen von Marvin Jäger und Ivo Colic sendet die TSG Balingen dennoch ein klares Signal der Stabilität für die kommenden Jahre.