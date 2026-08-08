Trotz Niederlage: Oberschneiding mit »geilem Fight« gegen Langquaid

Der vermeintliche Favorit aus Langquaid setzte sich am heutigen Spieltag knapp gegen ambitionierte Oberschneidinger durch. Alle drei Treffer fielen dabei im zweiten Durchgang. In der ersten Hälfte konnten sich beide Teams gute Möglichkeiten erspielen, blieben jedoch ohne Torerfolg. Nach und nach übernahmen die Gäste aus Langquaid dann die Spielkontrolle. Kurz nach der Pause gelang Blabl der Führungstreffer, ehe Kandsperger nur knapp 15 Minuten später den zweiten Treffer für die Langquaider nachlegte. In der Schlussphase gelang den bislang sieglosen Gastgebern durch Elias Zach (80.) noch der Anschlusstreffer. Kurz darauf sah der Langquaider Stefan Schauer in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl drängte Oberschneiding anschließend auf den Ausgleich, wodurch die Partie in den Schlussminuten noch einmal richtig spannend wurde. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Langquaid zieht durch den Sieg zunächst auf Platz zwei der Tabelle, wobei Neufraunhofen und Landau erst am morgigen Sonntag zum Einsatz kommen. Der Aufsteiger aus Oberschneiding wartet hingegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg und bleibt damit vorerst Schlusslicht der Tabelle.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): „An erster Stelle ein großes Kompliment an unsere Mannschaft, die heute quasi mit dem letzten Aufgebot, aufgrund von Urlaub und verletzten Spielern, dem Bezirksliga-Urgestein aus Langquaid wirklich einen geilen Fight geliefert hat. Wir hätten uns aus meiner Sicht zumindest mit einem Punkt belohnen müssen. Insgesamt waren die zwei Gegentore ein wenig unglücklich, wobei wir ansonsten eigentlich nicht viel zugelassen haben. Am Schluss hatten wir noch eine richtige Drangphase, in der das 2:2 in der Luft lag. Von daher ist es natürlich schade für uns. Nichtsdestotrotz können wir auf dieser Leistung aufbauen.“

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): „Ein völlig verdienter Auswärtssieg von uns in Oberschneiding. Gegen Ende ist das Spiel etwas hektischer geworden, trotzdem glaube ich, dass wir die Partie klar beherrscht haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Da müssen wir eigentlich das 1:0 machen. Nach der Pause konnten wir dann zunächst zwei Tore erzielen und hätten auch noch einen dritten Treffer nachlegen können. Wie es im Fußball dann oft so ist, macht der Gegner den Anschlusstreffer und natürlich wird es dann zum Schluss raus, inklusive der Gelb-Roten Karte, etwas hektisch. Nichtsdestotrotz ein verdienter Sieg. Jetzt freuen wir uns auf den Volksfestbesuch.“