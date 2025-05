Trotz Niederlage: Kleestadt spielt weiter Kreisoberliga!

Dieburg ging in der 18. Minute durch Cedric Fuhlbrügge in Führung. Doch unsere Viktoria hielt gut dagegen, blieb mutig und setzte offensive Akzente. In der 33. Minute brachte Ozan Ali Yilmaz einen Freistoß präzise in den Strafraum, wo Sebastian Kurz zum 1:1-Ausgleich traf – zu diesem Zeitpunkt absolut verdient.

Zweite Halbzeit: Dieburg nutzt die Räume

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff stellte Mats Böttler (46.) die Führung für die Gastgeber wieder her. Danach verlor unsere 1A den Zugriff – Dieburg kontrollierte die Partie und erhöhte durch Julian Mayer (66.) und Cedric Fuhlbrügge (79.) auf 4:1. Die Rote Karte für Dieburgs Ole Gut (87.) änderte am Ausgang der Partie nichts mehr.

Dann die überraschende Wendung

Mit der Niederlage rutschte Kleestadt zunächst auf den Relegationsplatz – und alle Zeichen standen auf Endspiel am Mittwoch. Doch rund eine Stunde nach Abpfiff kam die entscheidende Nachricht:

Die Viktoria ist gerettet!

Aufgrund veränderter Abstiegsregelungen bleibt Kleestadt auch in der kommenden Saison sicher in der Kreisoberliga.