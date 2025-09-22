Trotz Niederlage in Reimlingen: Noch keine Panik bei der SSV Dillingen

Noch keine Panik ist bei der SSV Dillingen nach dem eher mauen Saisonstart mit drei Zählern aus vier Spielen angesagt: "Das Auftaktprogramm war kernig, gegen die beiden Topteams SG Alerheim und FSV Reimlingen kann man verlieren, mich ärgert einzig die unnötige 1:2-Derbyniederlage beim BC Schretzheim, da waren wir trotz unserer zahlreicher erfahrener Spieler nicht abgezockt genug, unsere Führung zu verwalten", so Vorsitzender Christoph Nowak. In Reimlingen ebnete einer der seltenen Patzer von Keeper Michael Wagner den Gastgebern zur Unzeit kurz vor der Pause den Weg zum Sieg. "Kein Problem, er hat uns oft genug den Allerwertesten gerettet, das passiert auch Manuel Neuer manchmal", so Nowak weiter, der die Leistung von Edelreservist Nico Zoch, der als Linksverteidiger in der Startelf stand, hervorhob: "Auf dieser Position haben wir Probleme, wenn er so weitermacht, könnte er sich festspielen". Am kommenden Samstag gegen den TSV Monheim stehe das Team nun aber in der Pflicht, nach drei Niederlagen in Folge wieder zu punkten, am besten dreifach.

So schlecht, wie es das am Ende deutliche Ergebnis glaubhaft machen mag, verkaufte sich die SSV Dillingen beim Titelaspiranten FSV Reimlingen am südlichen Riesrand nicht. Die Kreisstädter wählten beim Vize der Vorsaison einen bewusst defensiven Spielansatz, was 44 Minuten auch klappte, man ließ kaum etwas zu. Dann unterlief Schlussmann Michael Wagner zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt unmittelbar vor der Halbzeitpause einer seiner seltenen Fehler, als er eine Flanke von Niklas Rothgang, die aber ohne den mindesten Zweifel auch in der Entsteheung hätte verhindert werden müssen, fallen ließ und Leonard Lechner zum Führungstreffer für Reimlingen abstaubte.