Trotz Niederlage in Lennestadt: Germania Salchendorf ist Herbstmeister

Die Top-Drei der Landesliga Staffel 2 gerieten am 13. Spieltag ins Straucheln: Weder Spitzenreiter Germania Salchendorf, noch seine Verfolger Borussia Dröschede und SV Hohenlimburg konnten ihre Spiele gewinnen und jeweils von den Patzern der Konkurrenz profitieren.

Germania Salchendorf kassierte dabei die überraschendste Pleite des Spieltags und musste sich mit 2:4 beim bis dato seit sieben Pflichtspielen sieglosen FC Lennestadt geschlagen geben, ist aber wegen der Ergebnisse von Dröschede (1:1 im Derby beim BSV Menden) und Hohenlimburg (0:0 gegen den SC Drolshagen) zwei Spieltage vor Hinrundenschluss Herbstmeister. Mann des Tages war auf Seiten der Lennestädter Moritz Färber, der mit einem Dreierpack einen erheblichen Anteil am Erfolg des FCL hatte. Eliezer Ngyombo hatte Salchendorf nach einer halben Stunde zwar in Führung gebracht, die Färber nur vier Zeigerumdrehungen später egalisieren konnte, ehe Alim Bilim Belge kurz vor der Pause das Spiel drehen konnte. In Spielminute 55 handelte sich Lennestadts Peter Vente wegen Zeitspiels die Gelb-Rote Karte ein und erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst. Salchendorf kam in der 79. Minute in Person von Mourice Grohs zum 2:2-Ausgleich und leitete damit eine spannende Schlussphase ein, in der Färber nur zwei Minuten später auf 3:2 stellte und in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer alles klar machte.

Lennestadt sammelte durch den Achtungserfolg wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und konnte den SV 04 Attendorn, der ein Spiel weniger absolviert hat, mit drei Punkten Vorsprung auf Abstand halten. Salchendorf verpasste das Polster an der Tabellenspitze auf zehn Zähler auszubauen. "Ich bin maßlos enttäuscht. Vor allem nachdem wir eine halbe Stunde in Überzahl waren. Die richtige Einstellung hat gefehlt. Irgendwie ist es aber vielleicht auch gut, dass wir nach der Niederlage wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind", ärgerte sich Germanen-Trainer Mike Brado in der "Westfalenpost" .

Großer Gewinner des Spieltags ist daher der SC Neheim, der sich nach dem 4:2-Heimerfolg gegen die SpVg Olpe auf Tabellenplatz drei vorarbeiten und punktetechnisch mit Borussia Dröschede gleichziehen konnte. Seit der Entlassung von Ibrahima Mbaye hat der SCN elf Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Formstärker ist aktuell nur der Kreisrivale SuS Langscheid/Enkhausen, der sein Heimspiel gegen den SV 04 Attendorn souverän mit 3:0 gewann, damit seit sieben Spielen ungeschlagen ist und auf Platz zehn vorrücken konnte.

Seinen fünften Tabellenplatz verteidigen konnte der SuS Bad Westernkotten, der sich beim TSV Weißtal klar mit 3:0 durchsetzte und Interimstrainer Cevahir Evin den zweiten Sieg bescherte. Im Tabellenkeller werden hingegen die Aussichten für den TuS Sundern immer düsterer. Im Derby gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg erwischte die Röhrtal-Elf einen gebrauchten Tag, verschossen beim Stand von 0:0 einen Strafstoß und verloren am Ende mit 0:2. TuS-Trainer Fabio Granata missfiel besonders die offensive Unentschlossenheit seiner Mannschaft; in den vergangenen sechs Spielen hat Sundern nur drei Tore erzielt. Der TuS Sundern steckt als Schlusslicht weiterhin tief im Keller fest, wie auch der USC Altenautal, der aber immerhin einen Bonuspunkt sammelte und RW Erlinghausen im Derby vor 380 Zuschauern ein Remis abknöpfte. Ümral Bahceci hatte in der 64. Minute das 1:0 für RWE erzielt, Lennart Schmidt sorgte zehn Minuten später für den Ausgleich.

Der nächste Spieltag in der Vorschau:

14. Spieltag

So., 09.11.25 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SC Neheim

So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Olpe - SV Schmallenberg/Fredeburg

So., 09.11.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SV Hohenlimburg

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - SuS Langscheid/Enkhausen

So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Lennestadt - SuS Bad Westernkotten

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuS Sundern - BSV Menden

So., 09.11.25 15:30 Uhr Borussia Dröschede - USC Altenautal

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - TSV Weißtal

Die Ergebnisse des 13. Spieltags im Überblick:

FC Lennestadt – Germania Salchendorf 4:2

FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Labinot Shabani (83. Till Quast), Yunus Emre Kocabas (90. Louis Häner), Peter Vente, Moritz Färber, Silas Duwe, Eliot Zeqiraj (60. Lukas Stemmer), Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle

Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Tim Langenbach, Thomas Klöckner, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha, Leon Palaj, Enrico Nuo (46. Mourice Grohs) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado

Schiedsrichter: Yannick Bloch - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Eliezer Ngyombo (30.), 1:1 Moritz Färber (34.), 2:1 Alim Bilim Belge (45.+2), 2:2 Mourice Grohs (79.), 3:2 Moritz Färber (81.), 4:2 Moritz Färber (90.+4)

Gelb-Rot: Peter Vente (55./FC Lennestadt/Zeitspiel)

TSV Weißtal – SuS Bad Westernkotten 0:3

TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner (83. Daniel Berger), Richard Moh, Philipp Sänger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon (86. Manuel Jung), Louis Zmitko, Martin Harazim (73. Felix Kloos), Lukas Plaum (86. Jasin Abdellaoui), Mats von der Linde (67. Maximilian Kraft), Jordie-Maximilian Koch - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung

SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Jan Penner, Louis Sprick (85. Lukas Braun), Daniel Bertels (75. Leandro Elias Brandenburg), David Wallmeier (88. Michael Köller), Davin Hense (90. Erik Göppert), Phil Mehn, Henning Klebolte, Philipp Köster (23. Leon Berendes) - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie

Schiedsrichter: Christian Dahlmann - Zuschauer: 42

Tore: 0:1 Daniel Bertels (2.), 0:2 Louis Sprick (4.), 0:3 Leon Berendes (89.)

SuS Langscheid/Enkhausen – SV 04 Attendorn 3:0

SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli (77. Ibrahima Camara), Osman Albayrak, Riad Xhaka, Davin-Jay Emde, Pasquale Curcio (70. Bartek Maik Dybiec), Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni, Georgios Kyriakidis (59. Orcun Akpinar), Lukas Kessler (85. Henry Heinemann), Valdrin Kelmendi (70. Patrick Nettesheim) - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss

SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Nick Heimes, Christopher Selter (87. Philip Bassitta), Alen Kandic, Jerome König, Lejf Kaden, Mike Wacker (70. Ramon Meudt) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide

Schiedsrichter: Jonas Vienhues - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Kastriot Veseli (19.), 2:0 Pasquale Curcio (54.), 3:0 Patrick Nettesheim (90.+1)

SV Hohenlimburg – SC Drolshagen 0:0

SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Olando Shrouder, Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Joel Schikora (46. Danilo Labarile), David Roszak (59. Anri Jaiani), Emre Yücel (11. Antonio Porrello) (79. Emanuel-Lusankueno Dialundama), Sam Armandeh, Ibrahim Lahchaychi (68. Fabian Palczewski) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano

SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas (94. Ben Alexander Krämer), Emir Kukavica, Oliver Weuste (61. Simon Pfeifer), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (92. Maksim Marinkovic), Raul Bauer, Pascal Neumann, Volkan Yilmaz (84. Kjell Finn Stephan van der Steen), Eike Pfeiffer - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste

Schiedsrichter: Tobias Patzer - Zuschauer: 60

Tore: keine Tore

USC Altenautal – RW Erlinghausen 1:1

USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Niklas Kahmen, Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker, Andre Mader, Lukas Agethen, Hasan Kololli, Tim Atorf (66. Tom Van Bebber), Lukas Salmen (73. Niklas Dunst), Paboy Fanneh (46. Dario Zimmer) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier

RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Aleksandar Stoimenov, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (60. Dren Gashi) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski

Schiedsrichter: Timur Işıkçılar (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 380

Tore: 0:1 Ümral Bahceci (64. Foulelfmeter), 1:1 Lennart Nicolas Schmidt (73.)

BSV Menden – Borussia Dröschede 1:1

BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer, Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (63. Fabio Huckschlag), Marc Andre Roszak (93. Awand Aiad Findi), Marcel Hoffmann (57. Leon Hauser), Paul-Johan Schmöle (80. Jan Hendrik Kießler) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel

Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Simon Bank, Salih Kadir Cankur (62. Pascal Urumis), Akin Acikgöz (71. Sükrü Aksahin), Bircan Calik (62. Raphael Gräßer), Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes (76. Emre Atuk), Joao Filipe da Silva Macedo, Dominik Urumis, Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke

Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tim Alexander Kießler (1.), 1:1 Emre Atuk (78.)

SV Schmallenberg/Fredeburg – TuS Sundern 2:0

SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Emil Mersovski, Marco Gorges, Visar Rama (82. Josemar Manuel), Dario Petrovic (90. Moritz Hömberg), Andreas Schütte (88. Fabio Gorges), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Mirko Piechaczek (85. Kevin Kloske), Alessio Schmidt, Carlos Schöllmann - Trainer: Merso Mersovski

TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Oliver Niedbala (46. Claas Tolle), Niels Klüter, Moritz Papendick (78. Marko Nedinic), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte, Louis Orlando (63. Erijon Kryezin), Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman (61. Moritz Papendick) (78. Marko Nedinic), Fynn Hoheiser - Trainer: Fabio Granata

Schiedsrichter: Tim Morfeld - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mirko Piechaczek (50.), 2:0 Marco Gorges (57.)

Besondere Vorkommnisse: Kerim Sam Kahraman (TuS Sundern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (18.).