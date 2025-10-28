Die SSVg Velbert zeigte eine leidenschaftliche Vorstellung gegen Ligaprimus S04. – Foto: SSVg Velbert 02

Trotz Niederlage im Heim-Debüt: SSVg-Coach Komorowski hochzufrieden Regionalliga West: Die SSVg Velbert bleibt auch nach dem 13. Spieltag weiter ohne Sieg, das Schlusslicht unterlag Spitzenreiter FC Schake 04 II mit 1:3. Dennoch zeigt sich Neu-Trainer Bogdan Komorowski, für den es der erste Auftritt in die IMS-Arena war, zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und zuversichtlich für die anstehenden Aufgaben. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Schalke 04 II 1. FC Köln II SSVg Velbert Bogdan Komorowski + 4 weitere

Die Ausgangslage vor Spielbeginn war klar: Ligaschlusslicht SSVg Velbert ging als klarer Underdog ins Heimspiel gegen Tabellenführer FC Schalke 04 II am 13. Spieltag der Regionalliga West. Zwar bestätigte S04 am Ende seine Favoritenrolle und bezwang den Aufsteiger mit 3:1, dennoch findet SSVg-Coach Bogdan Komorowski nach Spielende ausschließlich positive Worte über die Leistung seiner Mannschaft, schließlich zeigte diese eine durchaus würdige Vorstellung.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert FC Schalke 04 Schalke 04 II 1 3 Abpfiff Nach 13 absolvierten Spielminuten war es ein Kopfballtreffer von Jakob Sachse, der die favorisierten Gäste zunächst mit 1:0 in Führung brachte, bevor Velbert-Stürmer Robin Hilger im Anschluss der Ausgleich gelang. Mit dem Remis ging es folglich auch in die Pause, ehe Tim-Justin Dietrich und Peter Remmert mit seinem Treffer in der Nachspielzeit die Partie im zweiten Durchgang zugunsten der Knappen entschieden. SSVg-Coach Bogdan Komorowski, für den es das erste Heimspiel als Chefcoach in der IMS-Arena war, bewertet gegenüber FuPa Niederrhein den Auftritt seiner Mannschaft und findet überwiegend positive Worte.

Komorowski: „Jungs haben alles gegeben und eine starke Moral gezeigt“ Nach einem anfangs schwächelnden Beginn und dem frühen Rückstand fand der Außenseiter aus Velbert anschließend immer besser in die Begegnung, ließ durch Robin Hilger knappe zehn Minuten nach dem Gegentreffer umgehend den Ausgleich folgen. Auch in der restlichen Spielzeit zeigte die SSVg eine starke wie leidenschaftliche Vorstellung gegen den Ligaprimus, was Komorowski lobend anerkennt: „Wir haben etwas 15 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Danach waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hatten einige sehr gute Möglichkeiten“, bilanziert der Chefcoach mit Blick auf die erste Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel war es dann ein Standard, der die erneute Schalker Führung hervorbrachte. Doch auch trotz des wiederholten Rückstand ließ das Schlusslicht nicht locker und bewies Moral, auch wenn es schlussendlich nicht zu etwas Zählbarem reichen sollte. Aus Sicht von Komorowski sei die Leistung seiner Mannschaft aber in jedem Fall eine, auf die der Aufsteiger in den kommenden Wochen aufbauen können, wie der 39-Jährige anführt: „Die Jungs haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben und eine starke Moral gezeigt. Wir hatten eine unfassbare Energie auf dem Platz, genau die wolle wir in den nächsten Spielen beibehalten“, betont Komorowski und resümiert: „Die Leistung stimmt mich insgesamt sehr positiv für die kommenden Aufgaben.“ Gegen Köln und Wiedenbrück soll Zählbares her