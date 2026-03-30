Trotz Niederlage gegen Untermenzing II: SVP II „nicht unzufrieden“

Planegg II war gegen Untermenzing II ohne Chance. – Foto: Dagmar Rutt

„Ich bin mit dem Spiel nicht unzufrieden“, sagte Mohamed Essa, Trainer des SV Planegg-Krailling II nach dem 0:3 beim SV Untermenzing II am Sonntag. „Wir haben kompakt gespielt, gemeinsam verschoben und defensiv ordentlich gearbeitet“, erklärte der Coach weiter. Letztlich setzte sich aber die Qualität des Tabellenzweiten durch. Aus SVP-Sicht kamen vor dem Spiel Missverständnisse in puncto Kaderbesetzung erschwerend hinzu. „Es war ein völliges Durcheinander. Mehrere Spieler haben kurzfristig abgesagt, deshalb musste ich die Aufstellung und das System ändern“, berichtete Essa.

Der Plan, dennoch kein frühes Gegentor zu kassieren, ging nicht auf. Obwohl die Gäste kompakt verteidigten, brachte Luis Kramolwky die Hausherren früh in Führung. Vorangegangen war ein Missverständnis zwischen SVP-Torhüter Menchang Amos und seiner Abwehrreihe. Im Anschluss ließen die Planegger weiter wenig zu, blieben aber zu harmlos. „Wir haben uns zu viele Fehlpässe und Ballverluste geleistet. Im Offensivbereich müssen wir aktiver und zielstrebiger werden“, analysierte Essa. Das zweite Gegentor vor der Pause ordnete der Übungsleiter als „ebenfalls vermeidbar“ ein. Nach dem Seitenwechsel wurde der SVP II mutiger, verpasste es jedoch, den Anschlusstreffer zu erzielen. Mit dem 3:0 war die Begegnung nach einer knappen Stunde entschieden.