Trotz Niederlage gegen Meister Aubing: BCF Wolfratshausen zeigt gute Leistung

Dennoch sei das Ergebnis „ein Spiegelbild der Saison“. Denn wie sooft blieben die stärkeren Leistungen der Flößerstädter am Ende ohne Lohn. Die für den Spielausgang vermeintlich maßgebliche Situation ereignete sich rund 20 Minuten vor Spielende. Beim Stand von 2:2 bekamen die Hausherren einen Strafstoß zugesprochen. Beni Kuqi war gefoult worden, und alleine schon die gelbe Karte sorgte für Gesprächsstoff. Den gab es am Punkt auch zwischen Patriot Lajqi und Kreshnik Nebihu. Beide Spieler waren zuvor als Torschützen in Erscheinung getreten, wollten jetzt den kleinen Unterschied machen. Eingeteilt war laut Demir Lajqi. Aber Nebihu setzte sich im Wortduell durch und vergab den Strafstoß halbhoch und nicht sonderlich scharf. Keine zehn Minuten später bekamen dann die Gäste die Einladung aus elf Metern, weil Hannes Wimmer an der Grundlinie zu forsch zugepackt hatte. Artin Shamoli machte weit weniger Federlesens um die Ausführung und erzielte den 3:2-Siegtreffer.

BCF-Abwehr hält gegen Aubings Top-Sturm stark dagegen