Trotz Niederlage gegen Grünwald: VfB sieht sich auf richtigem Weg

Der VfB Hallbergmoos ist gegen Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald mit einer Niederlage in die bevorstehende Landesliga-Saison gestartet.

In der Landesliga Südost wollen der VfB Hallbergmoos und Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald Hauptrollen an der Tabellenspitze spielen. Im ersten Testspiel der Vorbereitung reiste Hallbergmoos bewusst an, um zu lernen. Deshalb war die 1:2 (0:0)-Auswärtsniederlage kein Beinbruch.

Beim Aufeinandertreffen mit den spielstarken Kontrahenten hatte das Spiel gegen den Ball Priorität für den VfB. Das sah über weite Strecken in der frühen Vorbereitungsphase schon ordentlich aus. „Wir haben unsere Aufgaben gegen den Ball erledigt“, bilanzierte Trainer Mario Mutzbauer, „das hat wunderbar funktioniert.“ Die beiden Treffer zum Grünwalder 2:0 von Milan Zargar (46.) und Daniel Leugner (67.) nahm man bei der Lerneinheit in Kauf. Moritz Sassmann gelang in der 85. Minute der Anschlusstreffer.

In der ersten Hälfte hatte man einige der jungen Spieler auf dem Platz, die sich erst noch an das Tempo in der Landesliga gewöhnen müssen. Mario Mutzbauer ist mit dem Prozess zufrieden: „Klar haben sich die jungen auf dem Spielniveau umgeschaut, aber mit einem Lächeln im Gesicht.“ Er ist überzeugt, dass man bei der Kaderplanung die richtigen Entscheidungen getroffen und die Jungen das Potenzial für gehobenen Landesliga-Fußball haben.