Trotz Niederlage: Eddersheim ist Hessenliga-Vizemeister

Der FC Eddersheim ist Vizemeister der Hessenliga und darf an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnehmen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Erbach/Eddersheim. Es ist vollbracht: Während Eddersheims Trainer Carsten Weber - von Beruf Lehrer - gerade Deutsch-Klausuren seiner 9. Klasse korrigierte, ereilte den Coach des FCE frohe Kunde aus Gießen. Dort hatte der FC Gießen soeben mit 1:2 gegen den VfB Marburg verloren, womit klar war: Der FC Eddersheim wird bis Saisonende nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz der Hessenliga zu verdrängen sein. Drei Spieltage vor Schluss liegt der Verein neun Punkte vor Eintracht Stadtallendorf und hat den besseren direkten Vergleich auf seiner Seite. Gießen, das ohnehin als einziger weiterer Hessenligist für die Regionalliga-Aufstiegsrunde in Frage gekommen wäre, liegt zehn Punkte hinter Eddersheim und kann auch punktetechnisch nicht mehr gleichziehen mit dem FCE - auf den nun nach Saisonende zwei Spiele in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga gegen die Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (wohl der FK Pirmasens) und der Oberliga Baden-Württemberg (wohl der VfR Mannheim) warten.

"Ich freue mich sehr, es ist schon Erleichterung und Druck, der abfällt nach dem heißen Ritt der Vorwochen", sagte Eddersheims Trainer. Der personell extrem durch Verletzungen gebeutelte FCE schleppt sich seit Wochen durch die Restrunde, musste zum Abschluss einer kräftezehrenden englischen Woche samt Kreispokalsieg im Elfmeterschießen am Samstagabend beim SV Hummetroth ran und verlor hochverdient mit 1:3 ( Re-Live beim Echo und Kurier ). "In der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich chancenlos. Als ich in der Halbzeit in die Gesichter geschaut habe, habe ich gemerkt: Es geht nix mehr, die Beine der Spieler sind einfach tot", resümierte Weber.

Der Woche für Woche beinahe die selben Spieler ranlassen muss, während jüngst Jan Hermann (zog sich gegen Kassel eine Knieverletzung zu, deren Schwere noch unklar ist) und Patrick Schorr (Adduktorenverletzung, nachdem er im Eckchen aus dem Ball ausgerutscht war) das Lazarett erweiterten. Philipp Velosa musste nach 12-Stunden-Nachtschicht ran, spielte ordentlich. Simon Lüders absolvierte ab der 70. Minute vermehrt Dehnübungen, um das Spiel zu überstehen. Amar Glogic und Tim Baatz, die beide ihr Hessenliga-Debüt gaben, brachten zwar nochmal etwas Elan und frische Beine, doch die müde FCE-Truppe stieß beim "Millionen-Club" aus dem Odenwald an ihre Grenzen, konnte sich bei Rückhalt Felix Koob bedanken, dass es keine hohe Niederlage hagelte.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit chancenlos"

"Es fehlte mentale und körperliche Frische, wir waren in der zweiten Halbzeit eigentlich chancenlos, während Hummetroth alle fünf Minuten Großchancen hatte. Wir haben dann auch vom Coaching her nicht mer versucht, noch Richtung Anschlusstreffer zu pushen", sagte Weber. Wobei sein Team sogar an der Halbzeitführung schnupperte, doch nach Foul an Laurin Vogt scheiterte Nils Fischer per Elfmeter am SVH-Torhüter. Besser machte es in der Nachspielzeit Demyan Imek, der einen an sich verschuldeten Strafstoß zum 1:3-Endstand verwandelte.

Nun geht es für Eddesheim in den kommenden Wochen vor allem darum, Spieler wieder fitzukiegen, den Rhythmus nicht komplett zu verlieren - und sich Selbstvertrauen zu holen für die wohl bedeutendsten Partien, die Verein, Trainer und wohl auch viele Spieler bisher erlebt haben.