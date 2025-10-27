Trotz nervöser Schlussphase:SGR feiert 4:2-Auswärtssieg in Baiershofen

Die Zebras feierten in Baiershofen einen verdienten, wenn auch am Ende unnötig spannenden 4:2-Auswärtssieg.

Nach anfänglichem Abtasten ging die SG in der 12. Minute durch Chwolka in Führung. Das Tor gab den Gästen Selbstvertrauen und diese gaben nun mehr und mehr den Ton an. Nach guten 25 Minuten hatte Schmid das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend vor Keeper Haid. Besser machte es kurz darauf Bolcek, der einen Eckball per Kopf zum 0:2 verwandelte (30.). In der besten Phase der Gäste erhöhte wenig später Zdero nach schöner Kombination auf 0:3 (35.). Die SG kombinierte nun gefällig und spielte mit Selbstvertrauen, zahlreiche Distanzschüsse sorgten immer wieder für Gefahr. Mit einer komfortablen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Tempo ab. Mit zunehmender Spielzeit verloren die Zebras mehr und mehr den Zugriff, Baiershofen kam vor allem nach Standards immer wieder gefährlich vors Tor. Wagner klärte einmal in höchster Not auf der Linie, doch kurz darauf fiel der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Joas (72.). Die Gastgeber witterten ihre Chance und drängten weiter nach vorne. Keeper Heidenreich musste mehrfach stark parieren, als Baiershofen noch zwei gute Möglichkeiten hatte. Offensiv kam von der SG kaum noch Entlastung, sodass der Druck stetig wuchs. In der Nachspielzeit verkürzte Baiershofen auf 2:3, doch die SG antwortete eiskalt: Ein weiter Befreiungsschlag führte zu einem kuriosen Konter – der gegnerische Keeper traf beim Klärungsversuch seinen Mitspieler, und Zdero schob zum 2:4-Endstand ins leere Tor ein.

Autor:PH