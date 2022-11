Trotz Negativserie herrscht beim FC Wittlingen noch Zuversicht SC Niederhof/Binzgen klettert nach Auswärtssieg erstmals auf Rang vier

Es ist bereits das neunte Jahr, das die Fußballerinnen des FC Wittlingen in der Verbandsliga verbringen. Sie sind im südbadischen Oberhaus etabliert, lieferten meist stabile Spielzeiten ab. Heuer jedoch steckt der FCW in einer schwierigen Saison. Nach der 0:5-Niederlage gegen Spitzenreiter SV Gottenheim rutschte Wittlingen hinter den punktgleichen FC Hochrhein (1:2 bei der SG Gengenbach) auf den drittletzten Platz. Erstmals in dieser Runde steht der Club auf einem Abstiegsrang.

„Es ist schon ein bisschen in den Köpfen, dass wir lange kein Erfolgserlebnis mehr hatten“, sagt FCW-Trainer Torsten Sohm. Die seit acht Spielen anhaltende Negativserie (zwei Remis, sechs Niederlagen) hat dazu geführt, dass sich mittlerweile ein kleines Loch von fünf Punkten zum Tabellenmittelfeld aufgetan hat.

Sicher, die Wittlingerinnen erwischte auch mal das Pech, etwa als sie beim Hegauer FV II in der Nachspielzeit das 3:4 kassierten. Doch „wir haben es in einigen Spielen auch nicht gut gemacht“, räumt Sohm ein und bemängelt „zu viele Fehler, gerade im Aufbau“.

Daraus resultiert ein Kernproblem: das Kreieren von Chancen. „Zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung“ erschwerten die Offensivbemühungen, was sich in lediglich 13 Toren aus zehn Partien niederschlägt – die geringste Ausbeute der Verbandsliga nach Schlusslicht FC Weisweil (vier).

Zwar unterlag Wittlingen zuletzt bei der SG Marbach (1:2) und nun gegen Gottenheim (zehn Spiele, zehn Siege). Die Auftritte aber stimmen Sohm zuversichtlich. „Wir sind trotz allem auf einem guten Weg. Es ist eine Steigerung zu sehen.“ In Marbach sah der Coach positive Entwicklungen im spielerischen Bereich und der Fehlerquote, gefehlt habe indes die Konsequenz im Abschluss.