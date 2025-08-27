Der Mülheimer FC 97 ist erfolglos in die neue Landesliga-Saison gestartet. – Foto: Arno Wirths

Trotz Mülheim-Fehlstart: Chefcoach Tuncay nach wie vor zuversichtlich Landesliga, Gruppe 2: Den Saisonauftakt in der Landesliga hat sich Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 sicherlich anders vorgestellt: Aus den ersten beiden Ligaduellen gab es zwei Niederlagen, ohne dabei ein Tor zu erzielen. Auch im Niederrheinpokal war bereits in der ersten Runde gegen den SC Velbert Schluss. Chefcoach Engin Tuncay meldet sich nun zu Wort und bleibt trotz des Fehlstarts zuversichtlich.

Für Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 verlief der Saisonstart in der Landesliga, Gruppe 2 nicht nach Plan: Nachdem es im Auftaktspiel gegen die SG Essen-Schönebeck eine 0:3-Heimpleite setzte, folgte am vergangenen Wochenende eine deftige 0:4-Klatsche gegen DJK Blau-Weiß Mintard. Dabei kommt der Fehlstart des MFC nicht ganz unerwartet, schließlich haben sich die 97er nach dem Abstieg im Sommer kadertechnisch nahezu komplett neu zusammengestellt. Auch deshalb bleibt Cheftrainer Engin Tuncay weiterhin gelassen und glaubt an seine Mannschaft.

Sa., 23.08.2025, 16:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard BW Mintard Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 4 0 Abpfiff Mit einer 1:2-Niederlage nach Verlängerung war der Mülheimer FC 97 im Niederrheinpokal gegen den SC Velbert in die neue Saison gestartet, es folgten anschließend zwei torlose Pleiten zum Ligastart. Nach der klaren 0:4-Klatsche in Mintard - bei der Niklas Nett, Marvin Matten, Ben Kastor und Leonard Rettek für die Tore sorgten - äußert sich nun MFC-Übungsleiter Engin Tuncay und ordnet den Fehlstart seiner Mannschaft ein.

Tuncay: „Es ist nicht so, als würde jetzt alles den Bach runter laufen“ Als Tabellen-17. in der Oberliga Niederrhein mussten die Mülheimer schlussendlich, nach zwei Jahren in der fünfthöchsten Spielklasse, den Gang zurück in die Landesliga antreten. Der Abstieg hatte aber nicht nur einen sportlichen Umbruch zur Folge, auch personell musste sich der MFC zur aktuellen Spielzeit neu aufstellen: Sage und schreibe 23 Zugänge vermeldete der Verein zur neuen Saison, die Mannschaft stellt sich somit nahezu komplett neu zusammen. Dass ein solcher Umbruch natürlich auch Zeit beansprucht, weiß auch Chefcoach Tuncay, der dementsprechend - trotz der drei Pflichtspiel-Niederlagen - zuversichtlich bleibt, wie die WAZ berichtet:

„Die Mannschaft ist noch jung und neu zusammengewürfelt, von daher sind das auch normale Sachen, die wir gerade durchmachen. Man sollte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist dem Verein und der Mannschaft bewusst gewesen, das es kein einfacher Start wird“, bekräftigt Tuncay und führt an: „Ja, wir wollten überraschen, das ist uns leider nur phasenweise gelungen, aber ist auch nicht so, als würde es jetzt alles den Bach runter laufen.“ Denn unter den in Summe 23 Neuverpflichtungen waren zum Großteil junge, vielversprechende Talente, die zum Teil noch nie zuvor in der Landesliga gespielt haben. Gegen Blau-Weiß Mintard startete der MFC zuletzt mit einer Startelf, die im Durchschnitt etwas über 21 Jahre alt war. Acht der elf startenden Akteure sind dabei erst im Sommer nach Mülheim gekommen. Auch deshalb bricht Tuncay nicht in Panik aus und hat ein klares Ziel vor Augen: „Ich wusste das von Beginn an, weil ich schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel“, stellt der 40-jährige Übungsleiter klar. Hartes Programm wartet