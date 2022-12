Trotz Mini-Siegesserie: Türk Beerfelden und Trainer Ari trennen sich A-Ligist möchte im neuen Jahr raus aus der Abstiegszone +++ Eine Tatsache war dem Verein bei der Zusammenarbeit mit Ari ein Dorn im Auge

Beerfelden. 3:2 gegen die FSV Erbach, 5:2 gegen die KSG Rai-Breitenbach. Türk Beerfelden hat sich in den vergangenen beiden Wochen zumindest etwas aus dem tiefsten Tabellenkeller der A-Liga Odenwald herausgekämpft. Doch am Freitag verkündete Trainer Ayhan Ari der Mannschaft das Ende seiner Zusammenarbeit mit Türk.

Doch am Freitag verkündete Trainer Ayhan Ari der Mannschaft das Ende seiner Zusammenarbeit mit Türk. Mini-Siegesserie hin oder her. In Beerfelden haben sie sich andere Ziele gesteckt. Welche das sind und warum der Club und Ari sich letztlich getrennt haben, das erfahrt ihr im Plus-Artikel bei echo-online.