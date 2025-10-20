Trotz Mini-Kader: Schierling spielt ausgezeichnete Rolle

Nach dem Abgang der beiden Top-Spieler David Löffler und Daniel Zormeier, die beide in der Sommer-Wechselperiode zum Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing gewechselt sind, dem verletzungsbedingten Karriereende des früheren Junioren-Bayernauswahlspielers Dion Galuschko sowie eine Reihe von Langzeitausfällen gehörte der TV Schierling vor dieser Saison nicht zu den heißesten Aufstiegskandidaten in der Bezirksliga West. In der ersten Saisonhälfte wusste der amtierende Vizemeister aber vollauf zu überzeugen und hat als Tabellendritter nur einen Zähler Rückstand zum derzeitigen Leader FC Ergolding.
"Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass es so gut läuft. Wir haben mit David und Daniel viel Qualität verloren und unser Kader ist im Laufe der Vorrunde immer mehr zusammengeschrumpft. Mit 13, 14 Mann über die Runden kommen zu müssen, ist ein Drahtseilakt", berichtet Schierlings Coach Dominik Salzberger, der ein Extra-Lob für sein Gefolge parat hat: "Ich habe noch nie eine Mannschaft erlebt, die so einen extremen Zusammenhalt hat. Die Jungs sind eine große Freundes-Clique und das macht sich auf dem Platz sehr positiv bemerkbar. Es wird richtig angeschoben und unsere Mentalität ist top. Bestes Beispiel war letzte Woche der Auswärtssieg beim Meisterschaftsfavoriten Türk Gücü Straubing. Trotz eines 0:2-Rückstands wurde das Spiel mit einer grandiosen Willensleistung gedreht und am Ende durften wir uns über einen tollen 3:2-Sieg freuen. Zudem hat die gesamte Truppe in ihrer fußballerischen Entwicklung nochmal einen Schritt nach vorne gemacht."