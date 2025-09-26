Trotz Meisterschaft noch in der Kreisklasse- Verletzungsplage bei Attenkirchen II Damen

Trotz des Meistertitels in der Vorsaison geht die Reserve der SpVgg Attenkirchen in der kommenden Spielzeit erneut in der Kreisklasse an den Start

„Und nach der Verletztenserie hat sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war“, erklärt Trainer Lukas Bindler, dessen Kader nicht unbedingt „üppig bestückt“ sei. Gleichzeitig sollen fortan einige junge Talente an die Erste herangeführt werden, mit der man bereits die gesamte Vorbereitung zusammen absolvierte.

Den Fokus legte der Übungsleiter dabei auf die individuelle Ballbehandlung sowie die Schwächen des Vorjahres – obwohl seine Fußballerinnen schon in den vergangenen Partien „als Einheit oft die bessere Mannschaft“ gewesen seien. Verstecken brauche sich die Zweitvertretung deshalb auch heuer nicht: „Wir können oben mitspielen“, mutmaßt Bindler.