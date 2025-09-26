Trotz Meisterschaft noch in der Kreisklasse- Verletzungsplage bei Attenkirchen II Damen

Trotz des Meistertitels in der Vorsaison geht die Reserve der SpVgg Attenkirchen in der kommenden Spielzeit erneut in der Kreisklasse an den Start
„Und nach der Verletztenserie hat sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war“, erklärt Trainer Lukas Bindler, dessen Kader nicht unbedingt „üppig bestückt“ sei. Gleichzeitig sollen fortan einige junge Talente an die Erste herangeführt werden, mit der man bereits die gesamte Vorbereitung zusammen absolvierte.
Den Fokus legte der Übungsleiter dabei auf die individuelle Ballbehandlung sowie die Schwächen des Vorjahres – obwohl seine Fußballerinnen schon in den vergangenen Partien „als Einheit oft die bessere Mannschaft“ gewesen seien. Verstecken brauche sich die Zweitvertretung deshalb auch heuer nicht: „Wir können oben mitspielen“, mutmaßt Bindler.
Er hofft, dass seine Elf „nichts von ihrem Feuer eingebüßt hat“. Schließlich empfängt der letztjährige Ligaprimus beim Saisonauftakt am Samstag (14 Uhr) den einzigen verbleibenden Landkreiskonkurrenten aus Neufahrn. Eine Paarung, die bei den Gastgeberinnen vor allem positive Erinnerungen weckt: Im letzten direkten Duell kürten sich die Attenkirchnerinnen vorzeitig zum Kreisklassenmeister. Anders als damals könne die SpVgg nun aber ohne Druck auflaufen – auch wenn am Ende natürlich der erste Dreier auf das eigene Konto wandern soll.
Der Kader der SpVgg: Tor: Christina Puls, Rebecca Albrecht, Anja Ehrmann. Abwehr: Adriana Juhasz, Franziska Würzinger, Julia Harsch, Maria Schuster, Veronika Linseisen, Alisa Vogel, Magdalena Fischer, Anna Linseisen, Anna-Lena Festner, Lea Bachner. Mittelfeld: Ines Linseisen, Lena Lais, Melanie Meßner, Rebecca Frank, Anna Ziegltrum, Hannah Wagner. Sturm: Franziska Lachner, Franziska Lorenz, Paula Büngener, Theresa Förg. Neuzugänge: /. Abgänge: Laura Graßl, Nina Kolb (beide Karriereende). Trainer: Lukas Bindler, Nina Kolb (beide Cheftrainer), Matthias Asen (Torwarttrainer).