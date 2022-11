Trotz mehrere Spielabsagen im Landkreis: BFV verbietet Verlegungswunsch der Moosinninger Damen Zwei FCM-Spielerinnen verletzt

Erding – Für etliche Fußballteams hat die Winterpause schon vorzeitig begonnen. So fiel die Bezirksliga-Partie des FC Finsing beim SV Ostermünchen ins Wasser. In der A-Klasse wurden die Derbys zwischen dem SC Kirchasch und der BSG Taufkirchen sowie dem SV Walpertskirchen und dem FC Lengdorf abgesagt. Aufgrund eines Todesfalls wurde auch die Partie des SV Eichenried beim FCA Unterbruck verlegt. Alle drei Partien finden nun am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr statt. In der Kreisklasse konnten der FC Türkgücü Erding und der FC Hohenpolding nicht spielen. Ausgefallen sind auch folgende A-Klassen-Spiele: SV Walpertskirchen 2 gegen SpVgg Eichenkofen (A 7) sowie SC Kirchasch 2 gegen BSG Taufkirchen 2 (A 8). (pir)

Moosinninger Coach Steingasser: „Wir haben protestiert – wollten eigentlich das Spiel abbrechen“