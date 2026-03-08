Trotz leidenschaftlichem Kampf wieder kein Sieg für Oberweikertshofen

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber, konnten aber keinen Treffer erzielen. – Foto: Metzler

Die neunte Niederlage in Serie belastet den SCO weiter. Zwei verweigerte Strafstoßpfiffe sorgten für Ärger bei Trainer und Fans.

Den Willen kann man dem SC Oberweikertshofen wahrlich nicht absprechen. Die Elf von Trainer Paolo Maiolo hat am Samstag gegen den TSV Dachau 65 gekämpft wie ein Löwe, stand am Ende der 90 Minuten aber einmal mehr mit leeren Händen da. Mit 1:2 verlor Weikertshofen vor 140 Zuschauern den ersten Auftritt in diesem Jahr im heimischen Waldstadion und hängt nach der inzwischen neunten Niederlage in Serie weiter im Tabellenkeller fest.

„Nach einer starken ersten Halbzeit, in der wir ein, zwei Tore hätten machen müssen, haben wir gefühlt einen kurzen Hänger von fünf Minuten gehabt, und da hat Dachau zwei perfekte Situationen bekommen und zwei Tore draus gemacht. Uns aber wurden Minimum ein, zwei Elfmeter nicht gegeben. Aber so ist es im Fußball, wenn man unten drin steht. Der Schiri hat auch nicht seinen besten Tag gehabt“, so der Coach.

Zur Pause lebte die Hoffnung des SCO auf drei Punkte noch, nachdem die Seiten torlos gewechselt wurden und das Liga-Schlusslicht die klar besseren Chancen herausgespielt hatte.

SCO erbost: Schiedsrichter ahndete mehrere Fouls der Dachauer nicht

Gerade, als der SCO nach dem Wiederbeginn drückte und drauf und dran war, in Führung zu gehen, zog sich Referee Michael Hagl (Bergen) den Zorn der Weikertshofener Bank und der Zuschauer zu. Zwei Mal ahndete er sowohl ein Foulspiel als auch wenig später ein Handspiel im Strafraum der Dachauer nicht. Beide Male hätte er auf den Punkt zeigen können, ja müssen.

Zu diesem Zeitpunkt führte der Tabellenzehnte aus dem Nachbarlandkreis mit 2:0 Toren. Zunächst konnte John Haist völlig freistehend nach einer Flanke einen Kopfball zur Führung verwerten, und drei Minuten später sorgte Sven Kosel mit einem weiteren Kopfballtor nach einem Freistoß für das 2:0 der Gäste. Beide Male ließ sich die ansonsten sattelfeste Abwehr der Weikertshofener übertölpeln.

Als dann endlich der Pfiff des Unparteiischen nach einem rüden Foul an Dominik Widemann ertönte, war es für den SCO zu spät, um den Rückstand noch wettzumachen. Maximilian Schuch verwandelte den Strafstoß zwar souverän, aber mehr ließ Dachau nicht zu.

Am Samstag, 14 Uhr, tritt der SC Oberweikertshofen beim FC Kempten an. Ein Sieg ist Pflicht, will Weikertshofen zumindest noch einen Relegationsplatz erreichen.