Trotz Last-Minute-Ausgleich: Remis im Derby für Nenndorf zu wenig

Die Gäste schienen nur scheinbar den besseren Start zu erwischen, als Jasper Grundtner den Torreigen eröffnete (4.). Die Nenndorfer schüttelten sich aber nur kurz und lieferten durch Justin Oldenburg die schnelle Antwort (7.). Nachdem Benedict-Corbinian Heinrichs mit einem Doppelpack die 3:1-Pausenführung besorgte (19., 41.), bekam Rosengarten eine knifflige Aufgabe mit in die Pause.

Der FCR löste selbige aber und kam unbeeindruckt aus der Kabine zurück. Moritz Haase traf erst zum Anschluss und glich dann per Strafstoß aus (59.). Als Ole Eckelmann seine Farben zum zweiten Mal in Führung brachte, war das Spiel in nur elf Minuten nach einem Zwei-Tore-Rückstand wieder gedreht. Dass Lars Bannuscher in der Nachspielzeit für den TuS die Derbypleite verhinderte, bleibt für Nenndorf zumindest ein kleines Trostpflaster (90.+1).

Denn bei vier ausstehenden Begegnungen bleibt der Rückstand der Mannschaft von Trainer Max Schrader bei acht Zählern. Dementsprechend brauchen die Nenndorfer einen nahezu perfekten Saisonschlussspurt und ein wenig Schützenhilfe, um den Ligaverbleib noch zu sichern. Rosengarten wird sicherlich damit hadern, einen größeren Befreiungsschlag verpasst zu haben. Immerhin bleibt der FCR aber vorerst über dem Strich.