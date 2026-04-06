Trotz Last-Minute-Ausgleich: Maschen scheitert im Elfmeterschießen

Der VfL Maschen muss am Oster-Wochenende den nächsten Rückschlag hinnehmen und scheidet aus dem Pokalwettbewerb aus. Dabei hatte der Kreisliga-Dritte spät den Fuß noch in die Tür bekommen und Winsen in ein Elfmeterschießen gezwungen. Ramelslohs Traum von Endspiel zerplatzte wiederum gegen Heidenau.
Ein bitteres Oster-Wochenende für den VfL Maschen! Nach der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Este 2012 muss der VfL auch im Kreispokal-Halbfinale die Segel streichen. Dabei hatte sich Maschen überhaupt erst spät ins Spiel zurückgekämpft und das Momentum auf ihre Seite gezogen.
Denn die Luhestädter profitierten lange von einer Führung von Lukas Cibis (28.), der lange wieder sichere Siegtorschütze aussah. In den Schlussminuten operierten die Gäste aber nochmal mit der Brechstange und Luca Frenzel köpfte Maschen in der Nachspielzeit noch ins Elfmeterschießen (90.+2). Trotz des späten Ausgleichs behielt Winsen die Nerven und entschied den Showdown vom Punkt für sich.
Der MTV Ramelsloh hat sich durchaus gute Möglichkeiten ausgerechnet, als klassentieferes Team in das Endspiel des Harburger Kreispokals einzuziehen. Während die Kreisliga-Rückkehr für den MTV nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, wollten sie ihre Saison mit dem Finaleinzug krönen. Stattdessen erfüllte jedoch Heidenau seine Favoritenrolle und legte mit einem Doppelschlag von Samuel Pauls (35.) und Niklas-Marvin Karthausen vor (42.). Im zweiten Durchgang machte Jan-Peter Gevers den Deckel drauf (90.).