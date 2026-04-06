Trotz Last-Minute-Ausgleich: Maschen scheitert im Elfmeterschießen

Der MTV Ramelsloh hat sich durchaus gute Möglichkeiten ausgerechnet, als klassentieferes Team in das Endspiel des Harburger Kreispokals einzuziehen. Während die Kreisliga-Rückkehr für den MTV nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, wollten sie ihre Saison mit dem Finaleinzug krönen. Stattdessen erfüllte jedoch Heidenau seine Favoritenrolle und legte mit einem Doppelschlag von Samuel Pauls (35.) und Niklas-Marvin Karthausen vor (42.). Im zweiten Durchgang machte Jan-Peter Gevers den Deckel drauf (90.).