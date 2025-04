Trotz langer Zwangspause: Lukas Schröder bleibt ein Vilzinger

Der gebürtige Ingolstädter spielt seit dem Regionalliga-Aufstieg im Jahr 2022 am Vilzinger Huthgarten. In der laufenden Saison kam Schröder aber noch nicht zum Einsatz, weil er sich vor mittlerweile fast elf Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Im Vilzinger Lager hofft man natürlich darauf, dass seine Leidenszeit bald endet. „Lukas hat schwierige Monate hinter sich und die Reha nach der Operation verlief auch nicht optimal, weil Schambein-Beschwerden aufgetreten sind. Nun geht es aber schon in kleinen Schritten voran und wir hoffen, dass er im Verlauf des Sommers wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, berichtet Abteilungsleiter Roland Dachauer.



Dass dem Defensivspezialisten aufgrund der langen Ausfallzeit kein neuer Vertrag angeboten wird, stand für die Verantwortlichen am Huthgarten überhaupt nicht zur Debatte. „Gerade weil Lukas eine schwere Zeit durchmacht, kann er sich darauf verlassen, dass er natürlich wieder seine Chance bei uns im Team bekommt, wenn er zurückkehrt“, macht Dachauer deutlich, „Auch wenn die Konkurrenzsituation mittlerweile natürlich eine andere ist.“



Nach dem Jahreswechsel hat sich die DJK Vilzing eindrucksvoll aus dem Abstiegssumpf ziehen können in der Regionalliga Bayern. Der Klassenerhalt rückt nach dem 3:1-Heimsieg über Hankofen am vergangenen Dienstag bereits in greifbare Nähe. Festzumachen ist der positive Wandel auch an den drei Winterneuzugängen Thomas Haas, Elija Härtl und Alexis Fambo. Vor allem Haas und Rückkehrer Härtl haben sofort voll eingeschlagen.



„Mit den drei Transfers im Winter haben wir an entsprechenden Stellschrauben gedreht, so dass wir nun auch in der Breite richtig viel Qualität im Kader haben für die Defensive. Das zahlt sich jetzt schon aus und hoffentlich können wir das auch in die neue Saison transportieren“, ist Spartenleiter Dachauer hoffnungsfroh gestimmt. Mit den Verlängerungen von Tobias Hoch und Lukas Schröder sei man im Verbund defensiv nun schon richtig gut aufgestellt. „Lukas soll da mittelfristig auch wieder ein wichtiger Baustein werden. Er bekommt aber alle Zeit, die er braucht, um wieder voll fit zu werden.“