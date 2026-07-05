Trotz langer Verletzung: Verbandsliga-Routinier verlängert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Oberensingen setzt in der Verbandsliga Württemberg weiter auf Kontinuität: Deniz Bulut und Samuel Bosler haben verlängert. Während Bulut nach einer verletzungsgeprägten Phase an seinem Comeback arbeitet, bleibt Bosler als langjähriger Leistungsträger erhalten. Parallel verändert Trainer Marco Parrotta den Kader mit mehreren Zugängen und Abgängen im Sommer gezielt weiter.

Deniz Bulut bleibt dem TSV Oberensingen erhalten. Der Spieler gehört seit der Saison 2024/25 zum Verein, wurde nach Vereinsangaben aber früh durch eine Verletzung ausgebremst. Dennoch stehen für ihn bereits 20 Einsätze im TSVO-Trikot zu Buche. Die Verlängerung ist deshalb vor allem ein Zeichen des Vertrauens: Bulut soll nach seiner schwierigen Phase weiter an sein Comeback herangeführt werden und künftig wieder eine feste Rolle im Verbandsliga-Kader einnehmen. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er insgesamt auf 155 Spiele, zwölf Tore und 27 Vorlagen. Vor seiner Zeit in Oberensingen spielte er unter anderem für den TV Echterdingen, den SSV Reutlingen, den VfR Aalen und den 1. FC Kaiserslautern.

Auch Samuel Bosler bleibt beim TSVO. Er trägt seit der Saison 2020/21 das Trikot des Vereins und hat sich mit 138 Spielen, 37 Toren und 31 Vorlagen sportlich klar eingebracht. Seine Verlängerung sichert dem TSV Oberensingen Erfahrung, Verlässlichkeit und Offensivqualität. Bosler ist damit weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Trainer Marco Parrotta.