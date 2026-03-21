Trotz langer Überzahl: Schwacher VfR Aalen verliert Ostalb-Derby

Fehlstart und zweiter Dämpfer Das Spiel war praktisch mit dem ersten Angriff gegen Aalen geöffnet. Nach nur wenigen Sekunden traf Besnik Koci zum 0:1 und brachte Essingen früh in Führung. Der VfR hatte zwar im Anschluss mehr Ballbesitz, fand aber zunächst weder die nötige Klarheit im Aufbau noch genügend Durchschlagskraft gegen den tiefen Defensivblock der Gäste. In der 18. Minute folgte der zweite Rückschlag: Patrick Auracher verlängerte eine Ecke zum 0:2 ins lange Eck.

Aalen kommt zurück

Zur zweiten Halbzeit reagierte der VfR mit drei Wechseln und gewann danach sichtbar an Präsenz. Die Bemühungen führten in der 57. Minute zum Anschlusstreffer, als Stefan Wächter nach Vorarbeit von Jascha Döringer direkt zum 1:2 abschloss. Kurz darauf geriet Essingen zusätzlich unter Druck, weil Leon Leuze in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl schien das Spiel für Aalen wieder offen, doch der erwartete Umschwung stellte sich nicht vollständig ein.

Elfmeter und neue Spannung

Statt des möglichen Ausgleichs kassierte der VfR in der 76. Minute das 1:3. Patrick Auracher verwandelte einen Foulelfmeter zum zweiten Mal an diesem Nachmittag. Aalen antwortete noch einmal: In der 81. Minute köpfte Thomas Geyer nach Flanke von Sasa Maksimovic das 2:3. Damit war die Schlussphase zwar noch einmal spannend, doch der VfR fand gegen den tief stehenden Gegner zu selten klare Lösungen.