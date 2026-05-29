Trotz langer Rückenprobleme VfL Wanfried kann weiter auf Gambetta bauen von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Toni Heist

Der VfL Wanfried treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter konsequent voran und kann dabei eine weitere wichtige Personalie vermelden: Auch Mathias Tadeis Gambetta wird 2026/2027 das Trikot der Brombeermänner tragen.

Zuvor hatte der VfL bereits die weiteren Zusagen von Jan Just, Pascal Schlanstedt, Leonardo Heinrich, Jakob Hermann, Felix Schuchard, Dominic Just, Fabian Voss, Sebastian Zeuch, Maurice Burdzik und Fynn-Luca Eilers veröffentlicht. Danach folgte ein weiterer Block mit Merlin Schuchard, Tom Ander, Phillip Denker, Niklas Holzenleuchter, Paul Hermann, Mustafa Zeid, Dumitru-Ronaldinio Farcas, Sebastian Aschhoff, Tim Herwig, Gabriel Kuric, Nils Winter und Ayvaz Bajra. Mit Gambetta bleibt nun ein weiterer erfahrener Akteur an Bord. Besonders bemerkenswert ist die Verlängerung auch deshalb, weil Gambetta in der laufenden Saison immer wieder durch Rückenprobleme ausgebremst wurde. Wie der Verein mitteilt, sei aufgrund des anhaltenden Verletzungsbildes erst spät klar geworden, dass ein Weitermachen über die aktuelle Spielzeit hinaus überhaupt möglich sein würde. Umso größer dürfte in Wanfried die Erleichterung sein, dass der Offensivallrounder nun seine Zusage gegeben hat.

In den Aussagen auf der Vereinshomepage wird deutlich, wie eng die Bindung zwischen Spieler und Klub inzwischen ist. Gambetta beschreibt den VfL als familiäres Umfeld, in dem er gerade in seiner schwierigen Phase großen Rückhalt erfahren habe. Weder aus dem Verein noch aus der Mannschaft habe es Druck gegeben, vielmehr sei er umfassend unterstützt worden – von der medizinischen Betreuung bis hin zur Vermittlung an einen Spezialisten nach Fulda, bei dem der notwendige Eingriff vorgenommen wurde. Damit wird schnell klar, weshalb diese Verlängerung für den VfL eine besondere Bedeutung hat. Gambetta steht nicht nur für Erfahrung und Qualität, sondern auch für Identifikation. Sein Verbleib ist Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung und zeigt, dass der Verein auch abseits des Platzes Strukturen bietet, die Spieler an den Klub binden.