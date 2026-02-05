Trotz langer Ausfallliste: SpVgg Kammerberg zeigt Reaktion im Testspiel

Der Bezirksligist setzt sich trotz langer Ausfallliste durch. Trainer Medeleanu sieht erste Fortschritte in der Vorbereitung.
Dritter Test, erster Sieg: Die SpVgg Kammerberg sieht die ersten Fortschritte in der Vorbereitung. Der 5:3-Erfolg gegen den Kreisligisten FC Kosova München war verdient, hätte bei besserer Chancenverwertung aber höher ausfallen können.
Früh brachte Peter Graf die Kammerberger in Führung (3.), Arlind Shakiri glich für den Tabellenführer der Kreisliga 2 aus (1:1). Der Bezirksligist blieb dennoch überlegen. Trotz langer Ausfallliste bestimmte Kammerberg das Tempo, die Defensive um Marko Bilkic und Beren Mete stand sicher. Mete traf in der 25. Minute selbst zum 2:1. Kurz vor der Pause erhöhte Damjan Knetemann (43.), ehe Shqipdon Ademi postwendend verkürzte (44.).
Auch nach dem Seitenwechsel war Kammerberg spielbestimmend. Graf erzielte seinen zweiten Treffer, erneut verkürzte Ademi (70.). Für die Entscheidung sorgte Dario Stanic mit dem Treffer zum 5:3 (82.). Trainer Victor Medeleanu zog ein positives Fazit: „Die Spritzigkeit fehlt noch, aber die Jungs haben eine Reaktion gezeigt. Das hat mir gefallen.“