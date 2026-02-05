Trotz langer Ausfallliste: SpVgg Kammerberg zeigt Reaktion im Testspiel Testspiel in Kammerberg von Moritz Stalter · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Kammerberg gewann sein Testspiel mit 5:3. – Foto: Johannes Traub/FuPa

Der Bezirksligist setzt sich trotz langer Ausfallliste durch. Trainer Medeleanu sieht erste Fortschritte in der Vorbereitung.

Dritter Test, erster Sieg: Die SpVgg Kammerberg sieht die ersten Fortschritte in der Vorbereitung. Der 5:3-Erfolg gegen den Kreisligisten FC Kosova München war verdient, hätte bei besserer Chancenverwertung aber höher ausfallen können. So., 01.02.2026, 14:30 Uhr FC Kosova München FC Kosova SpVgg Kammerberg Kammerberg 3 5 Abpfiff Früh brachte Peter Graf die Kammerberger in Führung (3.), Arlind Shakiri glich für den Tabellenführer der Kreisliga 2 aus (1:1). Der Bezirksligist blieb dennoch überlegen. Trotz langer Ausfallliste bestimmte Kammerberg das Tempo, die Defensive um Marko Bilkic und Beren Mete stand sicher. Mete traf in der 25. Minute selbst zum 2:1. Kurz vor der Pause erhöhte Damjan Knetemann (43.), ehe Shqipdon Ademi postwendend verkürzte (44.).