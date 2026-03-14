Trotz langer Ausfallliste: Kammerberg will gegen Langengeisling nachlegen

Die Tabelle ist eng, der Druck groß: Die SpVgg – hier mit Peter Graf (vorne r.) – bekommt es mit Geisling zu tun. – Foto: Michalek

Die SpVgg Kammerberg empfängt im Kampf um den Klassenerhalt den FC Langengeisling. Trainer Medeleanu muss gleich auf mehrere Stammspieler verzichten.

Nach dem 3:0-Erfolg in Altenerding ist das Selbstvertrauen bei der SpVgg Kammerberg spürbar gewachsen. Doch im Heimspiel am Sonntag um 13 Uhr gegen den FC Langengeisling wartet die nächste Herausforderung. „Unsere Personalsituation ist sehr angespannt“, sagt Trainer Victor Medeleanu. Er muss zahlreiche Spieler ersetzen. Das macht die ohnehin „sehr schwere Aufgabe“ noch kniffliger.

Der Reihe nach: Robert Villand und Lukas Fladung sind privat verhindert, Daniel Seybold und Marko Bilkic verletzt. Nach dem 3:0-Sieg sind außerdem Jan Lipovsek und Dario Stanic nach Roten Karten gesperrt. Folglich fehlen Medeleanu in allen Mannschaftsteilen wichtige Akteure. Auch an die Langzeitverletzten Marko Zec und Darvin Knetemann erinnert der Coach. Diese lange Ausfallliste muss eine Mannschaft erst einmal verkraften.

Medeleanu hofft dabei auf den Ehrgeiz seiner Spieler und den Rückenwind-Effekt nach dem Dreier am vergangenen Wochenende. „Die Jungs waren sehr erleichtert. Das hat man in den Trainingseinheiten diese Woche gemerkt“, so der Coach. Diesen Schwung wollen die Kammerberger in das Duell mit einer Mannschaft mitnehmen, die vor der Saison höher eingestuft worden war. Auch von Medeleanu: „Langengeisling steht für mich überraschend da unten. Das ist eine gute, technisch starke Mannschaft.“

Ihre Qualitäten konnten die Langengeislinger bislang allerdings selten abrufen. Zu den Ausnahmen gehörte der 2:1-Erfolg gegen Kammerberg im Hinspiel. Auch im ersten Match nach der Winterpause beim Spitzenteam Walpertskirchen (2:2) überzeugte die Truppe von Spielertrainer Maximilian Hintermaier. Der ehemalige Regionalliga-Kicker des SV Heimstetten ist in dieser Saison noch ohne Einsatz, hat aber gezeigt, dass er von der Seitenlinie Einfluss nehmen kann.

Hintermaier formte Langengeisling seit seiner Ankunft im Jahr 2021 zu einem Topteam in der Bezirksliga Ost, ehe vor dieser Saison der Wechsel in die Nord-Staffel erfolgte. Dort tut sich der FCL bislang schwer. Als Tabellen-14. sind die Langengeislinger akut abstiegsgefährdet. Auch die SpVgg Kammerberg (9.) benötigt die Punkte dringend. Das mache die Partie zu einem wichtigen Spiel, weiß auch Medeleanu. Der Trainer betont: „Die Tabellensituation ist eng. Wir stehen daher unter Druck.“