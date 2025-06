Trotz Kreuzbandriss: Jordi Woudstra schließt sich Wacker Burghausen an

Trotz der aktuell laufenden Rehaphase nach einem Kreuzbandriss sieht man in Burghausen großes Potenzial in dem physisch starken Mittelstürmer und hat daher eine Verpflichtung für die Zukunft getätigt. Woudstra, geboren am 9. November 2001 in Bad Tölz, durchlief in seiner Jugend mehrere bayerische Vereine, darunter TuS Geretsried und TSV Grünwald. Über Stationen bei Türkgücü München in der Regionalliga Bayern, Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord und SK Bischofshofen in der Regionalliga West in Österreich kam er schließlich Anfang 2024 zum SV Heimstetten in die Bayernliga Süd. Dort avancierte er in der abgelaufenen Saison mit 22 Treffern und neun Vorlagen zum Topscorer der Liga und wurde zu einem der auffälligsten Spieler im bayerischen Amateurfußball.

Mit einer Körpergröße von 1,96 Metern bringt Woudstra ideale Voraussetzungen für die Rolle des klassischen Stoßstürmers mit. Sein Kopfballspiel, seine Durchsetzungskraft und sein ausgeprägter Torriecher machen ihn zu einer festen Größe im gegnerischen Strafraum. Bedauerlicherweise verletzte sich Woudstra im letzten Heimspiel der Saison schwer: Ein Riss des vorderen Kreuzbandes erfordert eine mehrmonatige Pause und intensive Rehamaßnahmen. Für den SV Wacker Burghausen überwiegt die sportliche Perspektive sowie eine Investition in die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft über die Saison 2025/2026 hinaus. In enger Abstimmung mit dem medizinischen Team wurde bereits ein individueller Rehaplan erstellt, um ihm einen optimalen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Der Verein heißt Jordi Woudstra und damit seine neue Rückennummer 29 herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.