Trotz Kreuzbandriss: Blau-Weiß sichert sich Torjäger

Elias Nelde ist zurück auf den Trainingsplatz - jetzt in Bad Frankenhausen. – Foto: © Julia Ritter

Der 21-Jährige machte in der vergangenen Saison eindrucksvoll auf sich aufmerksam. Nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga erzielte Nelde starke 14 Treffer in nur 11 Spielen und entwickelte sich schnell zu einem der begehrtesten Angreifer der Liga. Seine starke Spielzeit wurde jedoch jäh unterbrochen: Im Spiel gegen den Kalbsriether SV zog sich der Offensivmann einen Kreuzbandriss zu und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Dennoch sind die Verantwortlichen in Bad Frankenhausen um Interimstrainer Marcus Bödger von den Qualitäten des Angreifers überzeugt: „Ich freue mich, dass wir uns die Dienste von Elias sichern konnten. Er hat eine Menge Potenzial und ist ein sehr begehrter Stürmer. Wir werden jetzt nichts überstürzen und ihn langsam wieder aufbauen, sodass er uns im Angriff weiterbringen kann.“

Seine fußballerische Ausbildung genoss Nelde über viele Jahre beim VfB Artern. Dort sammelte er bereits erste Erfahrungen im Männerbereich sowie in der Landesklasse, ehe er sich dem SV Kali Roßleben anschloss. Dort entwickelte er sich endgültig zum Torjäger: Mit insgesamt 33 Treffern hatte er entscheidenden Anteil am Aufstieg seines Teams in die Kreisoberliga. Vier seiner Tore erzielte er dabei ausgerechnet gegen die zweite Mannschaft des SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen. Auch wenn der Angreifer zunächst Schritt für Schritt an den Wettkampfbetrieb herangeführt wird, darf sich Blau-Weiß auf einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial freuen, der nach seiner Rückkehr eine echte Verstärkung für die Offensive werden soll.