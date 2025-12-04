Trotz Kostensorgen: Neuer Fußballplatz in Geretsried kommt

Wenn kommendes Jahr das alte Hallenbad abgerissen wird, ist Platz für was Neues. Der Stadtrat hat entschieden, dass das ein Fußballplatz sein soll.

Geretsried - Am alten Hallenbad rücken im neuen Jahr die Abrissbagger an. Der Stadtrat hat sich am Dienstag geeinigt, die frei werdende Fläche für ein weiteres Fußballfeld zu nutzen. Es soll 90 mal 50 Meter groß sein. „Damit erfüllt es die Mindestanforderung des Deutschen Fußball-Bunds für Spielflächen im Amateurbereich“, erläuterte Stadtbaurat Rainer Goldstein in der Sitzung. Am Areal um das Isarau-Stadion wird weitergeplant, zum Beispiel, was die Eingangssituation und die Umkleiden angeht.

„Ich habe da massive Bauchschmerzen“, meldete sich Felix Leipold (Freie Wähler) zu Wort. Ihm waren die Pläne zu schwammig, die Zahlen zu ungenau. „Das sind klassische Schätzkosten, keine Luftnummern“, verteidigte sich Goldstein. Zumal der Abriss bereits im Haushalt eingeplant sei.

Die Entscheidung fiel einigen im Gremium nicht leicht. Streitpunkte waren die Investitionssumme und der Zeitplan. Beides klärte sich im Verlauf der Diskussion. Ein Kunst- oder Rasenplatz (das steht noch nicht fest) überschreitet den Grundriss des alten Hallenbads. Der Beachvolleyball- und Soccer-Five-Platz müssen verlegt werden. Für diese Maßnahmen und neue Begrünung veranschlagt Goldstein rund 3,1 Millionen Euro. Rechnet man nötige Erneuerungen auf der Sportfläche ein, würden in den nächsten Jahren am Standort insgesamt 5,9 Millionen Euro anfallen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Gerhard Meinl (CSU) erinnerte daran, welches Investitionsvolumen die Stadt in den vergangenen Jahren gestemmt hat. Die Ausgabe für den neuen Fußballplatz sei als Infrastrukturmaßnahme für die Verlängerung der S7 zu sehen. Bekanntlich fallen dadurch Sportflächen auf der Böhmwiese weg. „Wer für den S-Bahn-Bau unterstützt, muss den Sportplatzbau unterstützen“, mahnte Meinl. Mit Blick auf Geretsrieds finanzielles Großprojekt der nächsten Jahre sagte der Stadtrat: „Auch die Mittelschule ist kein Batzen, der auf einmal herunterkracht. Wie immer werden wir die Ziehharmonika bemühen. Ein schönes Akkordspiel mit ein bisschen Bass dazu ist immer fesch.“

AK Sport arbeite am Konzept mit

Über den plötzlichen Zeitdruck wunderte sich Ann-Kathrin Güner (FW). „Vor einem halben Jahr hieß es, wir reißen das alte Hallenbad ab und schauen dann weiter.“ Goldstein meinte, es könnte komisch wirken, wenn man zwei Jahre eine Kiesfläche liegenlasse. Die Stadt habe die Hoffnung, von der „Sportmilliarde“ der Bundesregierung zu profitieren, worum man sich jetzt bewerben müsse. Bürgermeister Michael Müller konkretisierte: „Wir beschließen noch nicht den Bau, aber wir brauchen den Beschluss für die Förderung.“ Die Pläne entsprächen dem Sportentwicklungskonzept.

„Ich bin froh, dass es jetzt losgehen wird“, begrüßte Wolfgang Werner (SPD) das Vorhaben, an dem er als Sportreferent im Arbeitskreis Sport mitgewirkt hat. Dr. Josef Orthuber (CSU) meinte: „Mit dem Abriss haben wir die historische Chance, bessere Bedingungen für den Sport zu schaffen.“ Das wollte Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) ebenfalls. Er vermisste in der Kostenschätzung der Verwaltung allerdings eine Lösung der Eingangssituation, die von der Jahnstraße an die Stifter-Straße verlegt werden müsse. Auf seinen Vorschlag wurde der Beschluss in diesem Punkt offener formuliert.

Kleinfeld hat kaum Fürsprecher

Gabriele Riegel, Josefine Hopfes (beide Grüne) und Heidi Dodenhöft (FW) stimmten gegen den Fußballplatz. Hopfes hätte bei einem Kleinfeld mitgehen können, das ausschließlich die Fläche des alten Hallenbads gefüllt hätte. Diese Variante hatte Goldstein als eine halbe Million Euro günstigere Lösung vorgestellt. „Wir haben schon Kreditaufnahmen vorgesehen“, so die Grünen-Stadträtin. Auch Dodenhöft war das Projekt zu teuer: „Ich möchte nicht, dass der neue Stadtrat eine so große Bürde auferlegt bekommt.“

Alle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.