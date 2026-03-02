Trotz Klose-Fehlschuss: Löwen-Reserve ist für den FC Schwaig eine Nummer zu groß

FC Schwaig unterlag 1860 München II mit 0:3. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Trotz vieler Möglichkeiten verliert der FC Schwaig mit 0:3 beim Tabellenführer. Ein aberkanntes Tor und ein gehaltener Elfmeter prägten das Spiel.

Beim FC Schwaig standen mit Torwart Felix Thiel und Innenverteidiger Nerman Mackic beide Neuzugänge in der Startformation. Die erste Torchance des Spiels hatten die Gastgeber, aber Thiel parierte einen Schuss von Kapitän Xaver Kiefersauer, den Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, vorbereitet hatte. In der 11. Minute ließ Kiefersauer Thiel aus zwölf Metern keine Chance und schob souverän links unten ein.

Mit einer 0:3-Niederlage bei der U21 des TSV 1860 München startete der FC Schwaig in die Rückrunde und blieb gegen den Tabellenführer der Bayernliga Süd ohne zählbaren Erfolg. Die Gastgeber waren auf ihrem Kunstrasenplatz wesentlich effektiver in ihrer Chancenauswertung.

Zwei Minuten später fiel der vermeintliche Ausgleich. Florian Pflügler schlug einen tollen Pass auf Robert Rohrhirsch, der über links durchbrach und flach rechts einschob. Allerdings zeigte der Assistent eine Abseitsstellung an – eine sehr umstrittene Entscheidung.

Nur drei Minuten später bewahrte Torwart Paul Bachmann mit einer Glanzparade seine Farben vor dem Ausgleich. Eine Flanke von Rohrhirsch wehrte der Löwenkeeper zunächst mit der Hand ab, den Nachschuss von Hannes Empl drehte er mit einem Fußreflex gerade noch um den Pfosten.

In der 17. Minute hatte der Schwaiger Anhang schon den Torjubel auf den Lippen: Empl spielte auf Tim Schels, der auf der linken Seite in den Strafraum eindrang, im richtigen Moment auf den mitgelaufenen Leon Roth querlegte, aber Schwaigs Flügelflitzer war einen halben Schritt zu schnell, sodass er die Kugel nicht ins leere Tor einschieben konnte.

Umstrittene Schiri-Entscheidungen

Als Florian Pflügler Klose im Schwaiger Strafraum leicht an der Schulter berührte, entschied Schiedsrichter Nicolas Dolderer gegen alle Proteste auf Strafstoß. Doch Torwart Thiel parierte den von Klose geschossenen Elfmeter bravourös.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Rohrhirsch auf dem linken Flügel durch, passte im Strafraum quer, doch sowohl Raffi Ascher als auch Leon Roth verpassten den Ball um Haaresbreite. In der 58. Minute fiel der zweite Treffer für die Löwen – unter tatkräftiger Unterstützung der Gäste. Ein missglückter Querpass landete in den Beinen von Leone, der das Geschenk dankend annahm, alleine auf das Tor zulief und zum 2:0 einschoss. Schwaig gab aber nicht auf und hatte nur drei Minuten später die Chance auf den Anschlusstreffer. Ascher nahm eine Freistoßflanke von Schels, aber Torwart Bachmann konnte klären.

Im Gegenzug fiel die Entscheidung. Leone setzte sich auf der rechten Seite durch, Klose ließ den Ball abtropfen und Kiefersauer traf mit einem Traumtor aus 18 Metern ins linke Kreuzeck zum 3:0. Aber auch jetzt ließen die Gäste den Kopf nicht hängen und hatten Torchancen. Empl setzte einen Freistoß aus 22 Metern nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

James Timbana jagte einen Schuss aus 18 Metern am Tor vorbei. Und als Ascher nach einem Pass von Daniel Gaedke den Torwart ausspielte, dann aber die Kugel am leeren Tor vorbeischob, war klar, dass es an diesem Tag nicht mit einem Treffer klappen würde. Eine Parallele zum Hinspiel, als auch ein 3:0 an der Anzeigetafel stand.