Trotz Klatsche im Abschlusstest: Mülheim vor Pokalduell selbstbewusst

Nach nur zwei Jahren in der Oberliga Niederrhein geht es für den Mülheimer FC 97 zur kommenden Spielzeit zurück in die Landesliga, Gruppe 2. Als Tabellensiebzehnter erfolgte für die Elf von Interimscoach Bilal Kayaoglu in der vergangenen Spielzeit der Abstieg. Mit Engin Tuncay hat ein neuer Trainer das Amt an der Seitenlinie übernommen, im Abschlusstest gegen den DV Solingen coachte allerdings Kayaoglu, weil der Neu-Trainer im Urlaub weilte. Trotz der deftigen neun Tore-Klatsche zeigt sich Kayaoglu ob des anstehenden Pokalspiels gegen den SC Velbert zuversichtlich.