Trotz Klatsche gegen Anadolu: SVP II mit „nicht so schlimmer Leistung“

„Die Leistung war nicht so schlimm, wie das Ergebnis vermuten lässt“, stellte SVP-Trainer Stefan Suchanke klar. Dennoch kam die Kreisklasse-Reserve aus Planegg am Sonntag gegen Anadolu unter die Räder. Während der in Freiham beheimatete Klub damit weiterhin voll im Aufstiegsrennen der Münchner Kreisklasse 3 mitmischt, war es für die Schwarz-Blauen schon im Vorfeld der Partie sportlich um nichts mehr gegangen. Der SVP befindet sich im Tabellenniemandsland auf Rang acht, nach unten sind die Fußballer von der Hofmarkstraße abgesichert, aber auch der Rückstand nach oben erscheint bereits seit einigen Wochen zu groß. „Wir versuchen trotzdem, aus jedem Spiel das Größtmögliche rauszuholen. Das hat mit Anstand und Respekt zu tun“, betonte Suchanke.

So ließ sich sein Team auch diesmal nicht hängen und gestaltete den ersten Durchgang gegen den Aufstiegsaspiranten recht ausgeglichen. „Wir haben es gut gemacht, aber in einer Situation gepennt“, fasste der Coach zusammen. Daraus resultierte nach einer Viertelstunde der Führungstreffer durch Anadolus Toptorjäger Mahmut Öztürk. Nach der Pause agierte Planeggs Zweite dann deutlich aggressiver im Pressingverhalten. „Wir haben gemerkt, dass der Gegner Probleme bekommt, wenn wir draufschieben. Deshalb wollten wir Gas geben“, sagte Suchanke. Zunächst ging der Plan des Trainers hervorragend auf. Nachwuchsspieler Noah Hoeglauer traf in der 54. Minute zum Ausgleich. In der Euphorie geschah dann aber genau das, was aus Suchankes Sicht nicht hätte passieren dürfen: Die Gastgeber leisteten sich leichtfertig individuelle Fehler, wodurch Anadolu innerhalb kürzester Zeit zweimal erfolgreich war und auf 3:1 stellte. „Zuerst haben wir ,Hurra, die Gams‘ gespielt, dann bist du plötzlich in einem Loch, aus dem du nicht mehr rauskommst“, beschrieb Suchanke den schnellen Stimmungsumschwung. Beim SVP hingen die Köpfe, auf der Gegenseite sorgte der entfesselte Öztürk mit seinen Saisontoren Nummer 19 und 20 für den Endstand.