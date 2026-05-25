Trotz Klassenerhalts: Kreisoberligist zieht sich in Kreisliga zurück Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld +++ Die SG Jeber-Bergfrieden/Serno setzt ihren Betrieb eine Klasse tiefer fort von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christine Bieber

Sportlich hat die SG Jeber-Bergfrieden/Serno eine Saison ohne akute Sorgen erlebt. Im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss der neuen Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld steht die Spielgemeinschaft, die ihre Heimspiele circa 20 Kilometer nordöstlich von Dessau austrägt, auf Tabellenplatz zehn. Abseits des Rasens verliefen die vergangenen Wochen dagegen weniger sorgenfrei. Sogar Gerüchte über einen Rückzug aus dem Spielbetrieb machten die Runde.

Inzwischen ist klar: Für die SG Jeber-Bergfrieden/Serno wird es trotz des sportlichen Klassenerhalts in der neuen Saison nicht in der Kreisoberliga weitergehen. Viel wichtiger aber für die Verantwortlichen: Es geht überhaupt weiter für die Spielgemeinschaft - eben nur eine Spielklasse tiefer. Spielgemeinschaft startet Neuanfang in der Kreisliga "Nach vielen Wochen voller Spekulationen über eine mögliche Schließung des Spielbetriebs für den Männerbereich können wir euch nun mitteilen, dass wir aus eigener Kraft eine spielfähige Mannschaft für die Saison 2026/27 stellen werden und es somit weiterhin Herrenfußball in Jeber und Serno geben wird", teilte der Verein in der vergangenen Woche mit.

– Foto: Christine Bieber

Aufgrund von angekündigten Abgängen im zweistelligen Bereich hatte die Zukunft der Mannschaft bis zuletzt auf der Kippe gestanden. "Mit einer Mischung aus erfahrenen Kreisoberliga- und Kreisliga-Spielern, reaktivierten Kickern und jungen, neuen Talenten starten wir in der Kreisliga einen Neuanfang und agieren freiwillig eine Staffel tiefer. Der Kader umfasst jetzt 25 Mann, wobei vor allem die fünf 18-jährigen Neuzugänge auffallen", schrieb die Spielgemeinschaft.