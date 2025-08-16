Trotz klarer Überlegenheit Spannung bis zum Ende

Die Sportfreunde Eisbachtal kamen mit der Empfehlung von acht Toren aus den ersten beiden Oberligaspielen am Samstag zum SV Aueesmacher, konnten von ihre Torgefahr jedoch bis weit in die zweite Spielhälfte nichts unter Beweis stellen. "Wir haben in den ersten 60 Minuten kaum stattgefunden und hätten dann doch fast noch einen Punkt mitgenomen", fasste Gäste-Trainer Thorsten Wörsdörfer, der Anfang der 90er-Jahre für Kickers Stuttgart in der Bundesliga spielte, das Geschehen im Saar-Blies-Stadion von Kleinblittersdorf zusammen. In den ersten 20 Minuten spielte sich das Spiel komplett in der Hälfte der Westerwalder ab. "Wir hätten da schon klar führen müssen, haben dann ja vor der Pause noch zwei Treffer erzielt. Wenn wir dann das dritte Tor machen, brauchen wir am Schluss nicht mehr zu zittern", sagte SVA-Trainer Heiko Wilhelm. Die Führung der Saarländer erzielte Felix Laufer in der 22. Minute quasi zum Abachluß der Anfargs-Offensive, Jonas Philipp legte in der 36. Minute den zweiten Treffer nach. Johan Arnolds machte die Begegnung mit dem Anschlßtreffer in der 85. Minute noch mal spannend. "Man hat heute jedem einzelnen Spieler angemerkt, dass wir die Begegnung gewinnen wollten, da ist es klar, dass uns am Ende etwas die Körner fehlten. ", ergänzte Wilhelm. Bei den Gästen musste Jannis Muth bereits nach acht Minuten verletzt raus. "Ich bin kein Freund von vielen Wechseln, aber wir mussten bereits nach acht Minuten reagieren und haben dann in der Pause noch zwei Mal getauscht, nach 60 Minuten wurde es dann ja auch besser", sagte der SFE-Trainer.

SVA-Trainer Heiko Wilhelm ergänzte: "Wir versemmeln die Dinger ja nicht absichtlich. Wir hätten es früher klar machen können. Die erste Hälfte war richtig gut. Aber dann verlieren wir komplett den Faden, wir hätten das 3:0 durch Maurice-Niclas Straub machen müssen, dann ist es wahrscheinlich gegessen. Die haben dann nach dem Anschlusstor ja alles nach vorne geworfen, da wird es immer eng. Der Wille war groß. Es war wichtig, nach drei Spielen sechs Punkte zu haben. Luca Bauer wird noch länger fehlen. Merouane Taghzoute kam und konnte auch mal die Bälle halten. Dominik Kaiser könnte kommenden Samstag in Koblenz wieder dabei sein".