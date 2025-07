Trotz „klarer Leistungssteigerung“: Palzing verliert Test gegen Forstinning

Dort hatte Palzing vor einer Woche mit 0:3 verloren. In Forstinning präsentierte sich der SVA cleverer. Die Forstinninger durften zwar ihre Qualität am Ball ausspielen – allerdings hauptsächlich in der eigenen Spielhälfte. Dennoch mussten die Gäste ab der 38. Minute einem Rückstand hinterherlaufen, Matija Milic (38.) hatte zum 1:0 getroffen.

Palzing meldete sich aber zurück: Dominic Schermbach erzielte mit einem verwandelten Elfmeter den Ausgleich (57.). Sogar die Führung wäre möglich gewesen, doch der SVA versäumte es, sich zu belohnen. Besser machte es Forstinnings Omer Berbic, der seine Farben in der 78. Minute erneut in Führung brachte.

Da Ivan Rakonic in der Schlussphase nur den Pfosten traf, blieb es bei der knappen Niederlage. „Wir haben zwar gut gespielt, doch dafür können wir uns nichts kaufen. Gegen solche Gegner müssen wir unsere Chancen nutzen”, so Mehmedovic. Am Freitag (19.30 Uhr) will der SVA beim Ligaauftakt gegen den SE Freising genauer zielen.