Trotz klarem Übergewicht: RWO verliert mit 1:2 in Rödinghausen

Die anfängliche Abtastphase war noch gar nicht abgeschlossen, da schlug Rödinghausen schon zu. Nach einem Steilpass auf Leon Tia stieß dieser in Richtung Grundlinie vor und brachte den Ball von dort ins Zentrum auf Simon Engelmann, der ohne zu zögern per Dropkick am kurzen Pfosten abschloss (3.).

Die kalte Dusche für RWO spielte Rödinghausen naturgemäß in die Karten, das sich danach in die eigene Hälfte fallen ließ und eigene Offensivbemühungen auf ein Minimum beschränkte. So konnten die Kleeblätter über längere Ballbesitzphasen nach Lücken suchen. Eric Gueye wurde dabei erstmals wirklich gefährlich, sein strammer Schuss an der Strafraumgrenze konnte aber von Matthis Harsmann vereitelt werden (11.). Kurz darauf war der Schlussmann erneut gefordert und verhinderte den Einschlag von Luca Schlax per Fußabwehr (14.). Es spielten nur noch die Gäste, denen fehlte aber das notwendige Zielwasser. Donkor schoss deutlich über den Kasten (18.), Phil Siebens Abschluss im Strafraum war weder platziert noch stark genug (28.).

Der Ausgleichstreffer schien sich immer deutlicher anzudeuten, doch es reichte nicht für die letzte Konsequenz. Gueye verzog nach einer Kontersituation deutlich, kurz vor Halbzeitpfiff hatte der 25-Jährige dann die beste Chance der ersten Hälfte. Nach Ablage von Kerem Yalcin legte er sich die Kugel kurz zurecht und verfehlte das Tor (45.).

In Halbzeit zwei zunächst das gleiche Bild: Oberhausen machte das Spiel, Rödinghausen versuchte nur Feuer zu löschen. Die Abschlussprobleme der Gäste setzten sich aber auch noch etwas fort. Nico Klaß köpfte nach Gueye-Freistoß knapp über das Tor (56.), davor zeigte sich Diamant Berisha im Strafraum zu zögerlich und wurde nach eigentlich schöner Kombination noch geblockt (48.).

Alassane braucht nicht viel Anlauf.

Schlussendlich wurde die Passivität des SVR doch noch bestraft. Berisha ließ Kapitän Leon Tia stehen und brachte den Ball quer durch den Strafraum auf den freistehenden Timur Kesim, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (57.).

Ein Aufbäumen der Hausherren war nicht zu vernehmen, vielmehr war RWO weiter am Drücker, der frisch eingewechselte Tarsis Bonga setzte sich robust durch und brachte das Leder etwas unglücklich an den Innenpfosten (67.).

Bis zur Schlussphase trudelte die Partie dann wieder aus, keine Seite konnte sich noch einmal ordentlich hervorheben. Doch dann wurde es auf beiden noch einmal gefährlich. Erst vergab der Elias Demirarslan eine Kontersituation trotz Drei-Gegen-Eins-Überzahl (84.). Wenig später klingelte es dann auf der anderen Seite. Kevin Wiethaup setzte nach einem Gegenstoß den mitlaufenden Bilal Alassane ein, der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung eiskalt Kevin Kratzsch per Flachschuss überwand (87.).

SV Rödinghausen – RW Oberhausen 2:1

SV Rödinghausen: Matthis Harsman, Maximilian Hippe, Leon Tia (69. Michael Seaton), Luca Horn, Tim Corsten, Marco Hober (59. Abdul Fesenmeyer), Paterson Chato, Marvin Benjamins (59. Dino Bajric), Kevin Wiethaup, Patrick Kurzen (85. Bilal Alassane), Simon Engelmann (69. Dominique Ndure) - Trainer: Jan Stromberg

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Simon Ludwig, Denis Donkor (46. Ozan Hot) (83. Elias Demirarslan), Kerem Yalcin, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil-Thierri Sieben (58. Tarsis Bonga), Timur Mehmet Kesim, Diamant Berisha (75. Cottrell Ezekwem) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 964

Tore: 1:0 Simon Engelmann (3.), 1:1 Timur Mehmet Kesim (57.), 2:1 Bilal Alassane (87.)

