Trotz Karriereende ist 300-Tore-Mann Söltl wieder in der Kreisklasse aktiv „Hatte keine Lust mehr, ‚Nein‘ zu sagen.“ von Sarah Georgi · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Die Zeit in Aschheim ist schon lange her, aber für Tore sorgt Söltl noch immer. – Foto: Christian Riedel

Im Sommer hatte Söltl sein Karriereende gefeiert, wollte nur noch für die Ü32 kicken. Jetzt läuft er doch wieder in der Kreisklasse München auf.

So schnell ist er wieder zurück: Seine aktive Karriere hatte Robert Söltl eigentlich im Sommer 2025 beim FSV Harthof beendet und wollte nur noch für die Ü32 kicken. Der Stürmer, der mehr als 300 Tore für Münchner Vereine geschossen hat, hatte seine Rechnung aber ohne seine Freunde Ben Puta und Nenad Marin gemacht, die den Kreisklassisten SV Italia München trainieren. „Sie haben mich in der Winterpause sehr lange bearbeitet und nachgefragt, ob ich bei ihnen spielen will. Ich habe eigentlich immer abgesagt und ihnen auch gesagt: ‚Ich kann nicht trainieren, ich will nicht trainieren!‘“, so Söltl. „Bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, nein zu sagen.“

Kein Training beim SV Italia München, sondern nur Spiele Eine Bedingung stellte der Regionalliga-erfahrene Kicker allerdings: Er kommt nur zu den Spielen – sofern die Trainer das mit der Mannschaft vereinbaren können. Alle stimmten zu, deshalb läuft der 40-Jährige nun wieder beim SV Italia auf. Drei Ligaspiele, dreimal Startelf, schon wieder ein Treffer. In den Testspielen lief es sogar besser: Gegen den SV Laim gelangen ihm gar vier Treffer. Abseits der Kreisklasse und des Trainings hält sich Söltl im Fitnessstudio fit und spielt bald wieder für die Ü32 des FSV Harthof, wenn die Saison startet. Zudem ist er Trainer der U7 seines Sohnes. Verständlich also, dass da kaum Zeit für Mannschaftstraining bleibt.