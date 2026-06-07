Trotz Kantersieg: Riede muss in die Relegation Später Ausgleich bringt Fischerhude den Klassenerhalt von FuPa Lüneburg · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Riede besaß vor dem Anpfiff des letzten Spieltages nur noch eine geringe Chance auf den direkten Klassenerhalt der Bezirksliga Lüneburg III. Seine Aufgabe gegen die TuSG Ritterhude erledigte er zwar eindrucksvoll. Dennoch gab es am Ende keine Grund zur Freude.

Am Segelhorst herrschten frühzeitig klare Verhältnisse. Binnen neun Minuten sorgten Marvin Just (2) sowie Luca Johannigmeier für die beruhigende 3:0-Führung. Die Gäste - in der Vorwoche den Klassenerhalt feiernd - leisteten kaum Gegenwehr. Auch im zweiten Abschnitt liefen sie zumeist hinterher. Just stellte mit seinen Saisontoren 17 und 18 auf 5:0. Tim Bruchwalski netzte in der 79. Minute zum Ehrentor ein. Doch Riede legte in der Schlussphase nochmals nach. Der eingewechselte Ken Purhagen und Maik Stöver zeigten sich für das Endresultat von 7:1 verantwortlich.