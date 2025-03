Trotz Kampfgeist keine Punkte

– Foto: Henrik Leuze

Zum Rückrundenauftakt musste die SGHU auswärts bei der SGM Lautern-Essingen ran. Bei bestem Fußballwetter ging man in Durchgang eins durch ein Eigentor in Rückstand, konnte in Halbzeit zwei durch aufopferungsvolles Spiel verdient ausgleichen, aber musste sich in den Schlussminuten dem Zweitplatzierten dann doch geschlagen geben. Die Anfangsphase der Partie verlief ohne große Höhepunkte. Erwähnenswert ist einzig, dass die Gäste bereits in der zwölften Minute verletzungsbedingt wechseln mussten, da Sascha Hepke schon nach fünf Minuten umgeknickt war und unter Schmerzen nicht weiterspielen konnte.

Sowohl Lautern-Essingen als auch Hohenstadt/Untergröningen näherten sich langsam mit Eckbällen oder auch Freistößen dem gegnerischen Tor an, doch konnte noch keine der beiden Mannschaften eine zwingende Chance verbuchen. Den ersten Hochkaräter der Partie gab es dann in der 35. Minute für die Gäste in Person von Jannik Bürgel. Nach schönem Pass rechts raus von Emre Hirka lief Bürgel allein Richtung Tor. Am Ende versuchte er aber den Torwart zu umkurven, anstatt den Abschluss aufs lange Eck zu suchen und driftete so zu weit vom Tor ab, als dass er noch zu einem gefährlichen Abschluss gekommen wäre.