Trotz Jabiri-Rot: FC 05 atmet auf - Heimstetten braucht ein Wunder 24. Spieltag: Schnüdel entscheiden richtungweisendes Kellerduell zum Abschluss mit 2:0 für sich

Die Schnüdel haben sich zum Abschluss einer verkorksten Herbstrunde verdient drei Zähler gesichert und dürfen damit erst einmal aufatmen. Die Talfahrt ist vorerst gestoppt, der freie Fall in den Tabellenkeller verhindert. Für den SV Heimstetten, ebenfalls unglaublich verletzungsgeplagt, geht eine "Horrorhinserie" - so drückte es vor dem Spiel Coach Christoph Schmitt aus - mit einem weiteren Negativerlebnis zu Ende. Die "Hoaschdenga" haben nun als abgeschlagener Tabellenletzter schon elf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, deren zwölf sind es gar schon ans rettende Ufer. Im Frühjahr muss also ein kleines Fußballwunder her, soll der Sturz in die Bayernliga noch vermieden werden.