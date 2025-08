Trotz „individueller Fehler“: Raisting II findet nach Tiefschlafphase in die Spur

SVR-Reserve holt beim 3:3 in Pöcking frühen Zwei-Tore-Rückstand auf

Vergangene Saison dauerte es bis zum dritten Spiel, ehe der SV Raisting II erstmals punktete. In der neuen Spielzeit der Kreisklasse 3 verzeichnete die SVR-Reserve schon in der Auftaktpartie einen Teilerfolg. Durch den späten Ausgleich zum 3:3 (1:2) entführten die Raistinger beim SC Pöcking einen Zähler. „Für das erste Spiel war das in Ordnung. Mit dem Punkt bin ich zufrieden. Wir müssen jetzt nur noch die individuellen Fehler abstellen“, bilanzierte SVR-Coach Roland Perchtold.

In der Anfangsphase leistete sich sein Team gleich zwei Patzer. Nutznießer auf dem kleinen und inzwischen in die Jahre gekommenen Pöckinger Kunstrasenplatz war jeweils Clemens Link, der den schläfrigen Gästen gleich zwei Treffer einschenkte (4., 8.). „Das waren zwei Böcke im Tiefschlaf“, ärgerte sich Perchtold. Nach einer Viertelstunde gestaltete seine Truppe diese extrem chancenarme Partie ausgeglichen. Mitte der ersten Hälfte kam die SVR-Reserve auch wieder heran, Andreas Hoy schoss nach einer Freistoßflanke von Pascal July sehenswert per Dropkick zum 1:2 ein (22.).