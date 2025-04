Trotz Horrorstart: TSV Peißenberg schlägt Spitzenteam Berg

Im Saisonendspurt scheint der TSV Peißenberg doch noch die Kurve zu kriegen. Mit dem dritten Sieg in Serie kletterte der TSV erstmals seit geraumer Zeit wieder auf einen Platz in der Tabelle, der den direkten Klassenerhalt garantiert. Beim 3:1 (3:1)-Heimerfolg über Topteam MTV Berg erinnerte doch einiges an das Auftreten der Peißenberger zu Saisonbeginn. „Jetzt haben wir den Anschluss hergestellt und sind wieder richtig gut dabei“, kommentierte Trainer Hubert Jungmann den steilen Aufwärtstrend seines Teams.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Wunsch für die Peißenberger. Mit einer der ersten Aktionen gingen die Gäste in Führung. Am Ende einer gefälligen Ballstaffette stand der Steckpass auf MTV-Torjäger Marcel Höhne, der mit einem Lupfer den Peißenberger Torhüter Jonas Peitinger überwand – 1:0 (2.). Von dem Rückstand zeigten sich die Hausherren aber nur kurz geschockt. Bereits sechs Minuten später setzte sich Dennis Mulaj am linken Flügel durch, seine Hereingabe erreichte am ersten Pfosten das Haupt von Philipp Solleder – schon stand‘s 1:1 (8.). „War wichtig, weil es gefährlich ist, wenn du gegen Berg aufmachen musst“, konstatierte Coach Jungmann.

Glück hatten die Hausherren, als Bergs John Gerlach nach einem Zuspiel in die Tiefe bereits an Peitinger vorbeigezogen war, aufgrund der Gesetze der Fliehkraft aber gegen seine Laufrichtung nur das Außennetz traf. Und in der Folgeaktion lenkte Peitinger einen strammen Schuss des MTV aus der Distanz über die Querlatte. Peißenbergs Schlussmann war an diesem Nachmittag ein wichtiger Faktor. „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte der Coach seinen Schlussmann. Im Offensivspiel des TSV war zudem eine gewisse Leichtigkeit zu beobachten. Wenngleich Hubert Jungmann junior frei vor MTV-Schlussmann John Vaasen eine tausendprozentige Chance liegen ließ.

Glaidator erzwingt MTV-Eigentor

So leitete ein Standard die endgültige Wende ein. Hannes Kunterweit schickte den Ball von der Mittellinie in den Sechzehner, Michael Gladiator ging zum Ball, der dann aber von einem Gästespieler ins eigene Tor gelenkt wurde (29.). „Michi wird belohnt, weil er in der Aktion dabeigeblieben ist“, so Jungmann. Mit dem Pausenpfiff stellte dann Mulaj nach starkem Ballgewinn von Solleder im Mittelfeld samt folgenden Steckpass auf 3:1 (45.+2).

Dies war auch der Endstand, weil sich die Berger nach Seitenwechsel an der leidenschaftlich kämpfenden Heim㈠elf abarbeiteten, der selbst aber auch die Kräfte für eigene Kreationen fehlte. Erst in den Schlussminuten wurde es noch einmal emotional. Bei Peitingers Einsteigen gegen Bergs Höhne erkannte Jungmann „eine 50:50-Situation“, die vom Spielleiter nicht mit Elfmeter sanktioniert wurde. Wenig später schoss dann Solleder, dem das kräftezehrende Spiel deutlich anzumerken war, beim Gegenstoß am Tor vorbei.