Trotz Horrorstart: Eintracht Elbmarsch bleibt Bezirksligist

– Foto: Andreas Hannig

Die Eintracht Elbmarsch hat sich das letzte Ticket für die Bezirksliga Lüneburg 2 gesichert. Im Entscheidungsspiel setzten sich die Deichkicker in Heber gegen den Celler Kreisligisten SV Nienhagen durch. Die Macht der Gewohnheit half EE dabei, den frühen Nackenschlag wegzustecken. Zudem machte Elbmarsch intern den Weg für den Kreisliga-Aufstieg frei.

Die Begegnung war erst wenige Augenblick alt, als Christoph Wäsche Nienhagen in Führung beförderte (2.). Elbmarsch war aus dem Saisonverlauf bereits einige frühe Rückstände gewohnt und antwortete schnell. Justin Spremberg setzte sich gegen mehrere Gegenspieler stark durch und vollstreckte zum schnellen Ausgleich (7.). Daraufhin war das Momentum bei EE, Nienhagen hatte zudem den verletzungsbedingten Wechsel auf der Torhüterposition zu beklagen (27.). Kurz vor der Pause erhöhte der Aufstiegsanwärter aber doch nochmal die Schlagzahl, doch Ole-Christian Eckart, der in der Vorwoche vier Mal netzte, traf dieses Mal nur den Pfosten (42.).

Nach dem Seitenwechsel sah der SVN den ersten Hochkaräter auf seiner Seite, als die beiden Torjäger Tim Voges und Eckart stark kombinierten, Letzterer das Ziel aber knapp verfehlte (62.). Stattdessen legte dann auf der anderen Seite zum ersten Mal die Eintracht vor: In der Folge einer Umschaltsituation verschaffte sich Lars Bockhoff das entscheidende Schussfenster und beförderte das Spielgerät mit dem Außenrist ansehnlich ins Eck (63.). Daraufhin verteidigten die Deichkicker leidenschaftlich und ließen kaum noch Torgefahr zu. Als SVN-Keeper Florian Kunert in der Nachspielzeit mitstürmte, fuhr EE den entscheidenden Konter: Niklas Behrens bediente uneigennützig den mitgelaufenen Edel-Joker Rico Grimm, der für die endgültige Entscheidung sorgte (90.+5). Damit sichert sich das Bezirksliga-Team nicht nur den Ligaverbleib, sondern macht auch den Weg für die Zweite in die Kreisliga frei. SVN-Cheftrainer Jens Gebler: „Die Enttäuschung ist riesengroß. Ich habe bis eben noch der vergebenen Chance hinterhergelächelt. Es war lange ein offenes Spiel, bei dem sich beide Seiten sehr neutralisiert haben. Wir haben am Ende alles nach vorne geworfen, doch Elbmarsch hat alles wegverteidigt. Wir wollten die Verlängerung erzwingen, doch bei der letzten Ecke war ihre Vorwärtsbewegung schneller. Ich bin trotzdem mega stolz auf die Leistung der Jungs in dieser Saison, mit der wir insgesamt sehr zufrieden sind, auch wenn das i-Tüpfelchen heute gefehlt hat. Die Erfahrung hat es am Ende ausgemacht. Wir sind heute und vielleicht auch morgen enttäuscht – dann greifen wir wieder an.“