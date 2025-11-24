– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Trotz Horror-Phase! Trainer Wolf bleibt, bis 2028!

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Wie der Verein auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, bleibt Steffen Wolf ligaunabhängig bis 2028 Cheftrainer, ein deutliches Zeichen in einer sportlich heiklen Phase. Trotz anhaltender Ergebniskrise setzt der Klub bewusst auf Kontinuität, Stabilität und Vertrauen.

Wolf hatte den Kader nach dem großen personellen Umbruch im Sommer neu ausrichten müssen, zahlreiche junge Spieler integriert und sich dabei nie aus der Ruhe bringen lassen. Intern genießt er weiterhin hohes Ansehen, sowohl in der Kabine als auch in der Vereinsführung. Der Coach bleibt überzeugt, dass seine Mannschaft in der Rückrunde wieder deutlich zulegen kann. Für ihn steht fest: Der Weg ist anspruchsvoll, aber die Basis stimmt. Jetzt lautet das gemeinsame Ziel klar: den Klassenerhalt anpeilen, zusammenstehen und weiter hart arbeiten.

Der Verein sendet mit dieser Entscheidung ein unmissverständliches Signal: Der Rückhalt für Wolf ist da, im Team, im Klub und im gesamten Umfeld. _______________________ Sieben Jahre Liebe, ein Sommer Pause - Veldhausen verabschiedet seinen Meistermacher

– Foto: #AusLiebeZumFußball

Wie der SV Veldhausen 07 auf seinen sozialen Seiten mitteilt, wird Trainer Timo Schumann den Verein nach der aktuellen Saison verlassen. Aus beruflichen Gründen legt der Coach im Sommer eine Fußballpause ein und gibt sein Amt nach sieben intensiven und erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie der ersten Mannschaft ab. Der Verein würdigt Schumanns beeindruckende Arbeit, seinen leidenschaftlichen Einsatz und die nachhaltige Entwicklung, die er dem Team ermöglicht hat. Unter seiner Führung erlebte der SVV zahlreiche besondere Momente, zuletzt gekrönt vom historischen Double aus Meisterschaft und Kreispokal. Diese Erfolge haben sowohl die Mannschaft als auch den gesamten Verein maßgeblich geprägt. Trotz der bevorstehenden Trennung richtet der Blick sich erst einmal nach vorn: Die Verantwortlichen freuen sich auf eine starke Hallensaison sowie eine gemeinsame, erfolgreiche Rückrunde in der Bezirksliga. Die verbleibende Zeit will der SV Veldhausen 07 mit seinem langjährigen Trainer „bestmöglich nutzen“. Der Verein bedankt sich schon jetzt ausdrücklich bei Timo Schumann für seine wertvolle Arbeit und die unvergesslichen Jahre. Danke, Timo!