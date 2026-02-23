Trotz höherklassiger Anfragen: Romminger bleibt Ramspau-Coach Ehemaliger Drittliga-Profi hält dem Dorfklub über die Saison hinaus die Treue – Zusagen gibt es auch von einigen Noch-A-Jugendspielern von PM / Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

David Romminger (links) macht die Arbeit mit der Ramspauer Mannschaft Spaß. Nun sagte er für eine weitere gemeinsame Saison zu. – Foto: Dominik Adlhoch

Die SpVgg Ramspau hat eine ganz wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht: Cheftrainer David Romminger hat sein Arbeitspapier beim Süd-Bezirksligisten verlängert, wird auch nächste Saison am Regen-Ufer die Kommandos geben. Darüber informiert die SpVgg zu Wochenbeginn in einer Pressemeldung. Neben dem 42-jährigen Ex-Profi bleibt auch der gesamte restliche Trainerstab der 1. und 2. Mannschaft an Bord. Frohe Kunde gibt es zudem in puncto Kaderplanung.

„Die SpVgg Ramspau setzt ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und geht auch in der kommenden Saison mit ihrem bewährten Trainerteam an den Start“, heißt es eingangs in besagter Meldung. Besonders die Verlängerung mit David Romminger sorgt bei den Grün-Weißen für große Freude. Den ehemaligen Drittliga-Profi des SSV Jahn Regensburg weiterhin an den Verein binden zu können, sei für den Dorfverein ein „starkes Zeichen – und unterstreicht die positive Entwicklung der vergangenen Jahre“.



Romminger, 42 Jahre alt, A-Lizenzinhaber und Familienvater, habe seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer „sportlich wie strukturell wichtige Impulse“ gesetzt, loben die Verantwortlichen der SpVgg. Er stehe sinnbildlich für den Ramspauer Weg: klare fußballerische Ideen, unbestrittene fachliche Kompetenz, Identifikation mit dem Verein und nachhaltige Arbeit statt kurzfristiger Lösungen. Besonders seine „menschliche Empathie“ und seine „Nähe zur Mannschaft“ würden die tägliche Arbeit prägen.









Ohnehin herrscht Kontinuität im gesamten Trainerstab der beiden Herrenmannschaften. Neben Romminger bleiben auch die Co-Trainer der 1. Mannschaft, Dass sich Romminger bewusst für einen Verbleib bei Ramspau entschieden hat, zeige die gewachsene Attraktivität des Vereins. „Ich hatte seit Ende letzten Jahres drei höherklassige Anfragen vorliegen, die sportlich wie finanziell durchaus reizvoll gewesen wären", berichtet der 42-jährige Zeitlarner offen. „Der Aufwand in der Bezirksliga ist in meiner aktuellen Lebenssituation genau richtig. Wenn es die Zeit in den nächsten Jahren zulässt, werde ich wieder höherklassig angreifen. Aktuell fühle ich mich bei der SpVgg Ramspau mit meinem Trainerteam sehr gut aufgehoben – wir haben eine tolle, charakterstarke Mannschaft, die immer das Herz auf dem Platz lässt", nennt Romminger die Gründe für seine Verlängerung. Ohnehin herrscht Kontinuität im gesamten Trainerstab der beiden Herrenmannschaften. Neben Romminger bleiben auch die Co-Trainer der 1. Mannschaft, Michael Diermeier und Robert Schneider sowie Torwarttrainer Dieter Rachner an Bord. Ebenso führen die Trainer der 2. Mannschaft, Martin Sattler und Daniel Birner , nächste Saison ihre erfolgreiche Arbeit fort. „Die mannschaftsübergreifende Zusammenarbeit funktioniert hervorragend und bildet eine wichtige Grundlage für die sportliche Entwicklung des Vereins", heißt es von Vereinsseite.

Während der intensiven Vorbereitung auf die Rückrunde reist die SpVgg Ramspau am 26. Februar mit rund 45 Personen ins Trainingslager nach Tschechien. Sportlich bleibt die Aufgabe anspruchsvoll. Der aktuelle Tabellenneunte der Bezirksliga Süd hat sich vor dem Winter jedoch eine ordentliche Basis geschaffen, den Klassenerhalt auf direktem Wege festzuzurren. „Dass es jedes Jahr eine Mammutaufgabe ist, die Bezirksliga zu halten, steht außer Frage“, betont Romminger und fährt fort: „Der Verein, die Mannschaft, mein Trainerteam und ich werden alles daran setzen, den Klassenerhalt zu sichern. Und selbst wenn es am Ende nicht reichen sollte, wird die SpVgg Ramspau ihren eingeschlagenen Weg konsequent und geschlossen weitergehen – wer mich jedoch kennt, der weiß: Für mich persönlich gibt es ohnehin nur ein Ziel.“



Auch im Spielerkader herrscht frühzeitig Planungssicherheit: Der komplette Bestandskader der 1. und 2. Mannschaft hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Diese Geschlossenheit unterstreicht den großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins.







Stoßen im Sommer aus der Jugend hervor (von links): Jan Hartl, Kilian Proske, Matthias Dobmeier, Jonas Islinger, Lukas Lautenschlager und Jonas Vanino. – Foto: Michael Loosberg